Ab İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ab İle Biten Kelimeler Listesi

Bugün Türkiye topraklarında konuşulan Türkçe, Osmanlı Türkçesi'nin devamı niteliğindedir ve bundan dolayı Arapça ile Farsça ifadelerle doludur. Ab ile biten kelimeler ise çoğunlukla dilimize ait olmayan sözcüklerdir. Bunu bilen kişiler, sonu ab ile biten kelimeler yabancı mı yoksa değil midir diye düşünebilir. Öte yandan, diğer Türk devletlerinin konuştuğu Türkçe'de kelimeler yumuşak ünsüz ile bitebilir. Son hecesi ab olan kelimeler nelerdir? Aralarında bulunanların hepsi yabancı mıdır?

Ab ile Biten Kelimeler Nelerdir?

Türkçe, kendine özgü gramer yapısı ve sondan eklemeli bir dil olması ile dikkat çeker. Cümlenin ögeleri, anlam bütünlüğü sağlanması açısından son derece önemlidir. Özne, nesne ve yüklem, tümce yapısının olmazsa olmaz ögeleridir. Osmanlı'dan günümüze kadar varlığını korumayı başarmış olan Arapça ve Farsça sözcükler günümüzde hala kullanılır. Ek olarak, Cumhuriyet ile birlikte yönünü Batı'ya çeviren Türkiye, Fransızca ve İngilizce terimleri Türkçe'ye uyarlamıştır. Bugün, konuştuğumuz Türkçe'de bilindiği üzere B, C, D, G gibi yumuşak ünsüzler ile biten sözcüklere rastlamak mümkün değildir. Genellikle, yıllar boyunca kullandığımız ve özümsemiş olduğumuz Farsça ile Arapça kelimelerde buna rastlanır. "Ab" hecesi de bunlardan biridir. Kelime sonunda bu harflerin olması, o sözcüğün Türkçe olmadığını anlamamızı sağlar. Öte yandan, Türkçe'nin diğer kollarında bu kural geçerli değildir. Her Türkî devletin kendine özgü gramer kuralları bulunur. Dilimizdeki "ab" hecesi ile biten sözcükler ise şunlardır:

3 Harfliler

Rab

Nab

Tab

4 Harfliler

Adab

Arab

Azab

İcab

İrab

İtab

5 Harfliler

Harab

Ahbab

Kebab

Erbab

Hicab

Şahab

6 Harfliler

Mehtab

Afitab

Mızrab

7 Harfliler

İçtinab

İktisab

İntisab

İncizab

8 Harfliler

Kamertab

Usturlab