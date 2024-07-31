Abant Gölü Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Abant Gölü Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Abant Gölü Milli Parkı, Türkiye'nin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez bir parktır. Bu büyüleyici park, kristal berraklığındaki gölü, çevresindeki yemyeşil ormanları ve muhteşem manzaralarıyla ünlüdür. Şehir stresinden kaçıp doğanın kucağında huzurlu anlar yaşamak isteyen herkes için ideal bir seçenek olan Abant Gölü, dört mevsim boyunca ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunar. Sizler için Abant Gölü Milli Parkı nerede ve nasıl gidilir sorularının cevaplarını ve Abant Gölü Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücretlerini derledik.

Abant Gölü Milli Parkı Nerede?

Abant Gölü Milli Parkı, Türkiye'nin kuzeybatısında, Bolu il sınırları içinde yer almaktadır. Doğal güzellikleri ve huzur dolu atmosferi ile tanınan bu milli park, özellikle doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için popüler bir destinasyondur. Abant Gölü, etrafını saran zengin bitki örtüsü ve ormanlık alanlarıyla ziyaretçilere yılın her mevsimi farklı bir güzellik sunmaktadır.

Abant Gölü Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?

Abant Gölü Milli Parkı'na ulaşım oldukça kolaydır. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere yakın olması, bu doğa harikasına yapılan ziyaretleri daha da cazip hale getirmektedir.

Ankara'dan Abant Gölü'ne Ulaşım:

Ankara'dan Abant Gölü'ne yaklaşık 220 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır. Özel araç ile yola çıkıldığında, D750 karayolu üzerinden Bolu yönüne doğru ilerlenir. Bolu il merkezine ulaştıktan sonra, Abant tabelalarını takip ederek yaklaşık 35 kilometrelik bir yolculukla milli parka ulaşılabilir. Yolculuk, trafik durumuna bağlı olarak yaklaşık 3 saat sürmektedir.

İstanbul'dan Abant Gölü'ne Ulaşım:

İstanbul'dan Abant Gölü'ne yaklaşık 280 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır. Özel araç ile yola çıkıldığında, TEM Otoyolu (E80) üzerinden Bolu yönüne doğru ilerlenir. Bolu Dağı Tüneli'ni geçtikten sonra Abant çıkışından çıkılarak, tabelalar takip edilerek yaklaşık 35 kilometrelik bir yolculukla milli parka ulaşılabilir. Yolculuk, trafik durumuna bağlı olarak yaklaşık 4 saat sürmektedir.

Toplu Taşıma ile Ulaşım:

İstanbul ve Ankara'dan Bolu'ya otobüs seferleri bulunmaktadır. Bolu otogarına ulaştıktan sonra, şehir içi minibüsler veya taksi ile Abant Gölü'ne ulaşım sağlanabilir.

Abant Gölü Milli Parkı Yol Tarifi

Abant Gölü Milli Parkı'na özel araçla gitmeyi tercih edenler için detaylı yol tarifi şu şekildedir:

İstanbul'dan Çıkış:

TEM Otoyolu üzerinden Bolu yönüne ilerleyin.

Bolu Dağı Tüneli'ni geçtikten sonra, Abant çıkışından çıkın.

Abant tabelalarını takip ederek, yaklaşık 35 kilometrelik bir yolculukla milli parka ulaşın.

Ankara'dan Çıkış:

D750 karayolu üzerinden Bolu yönüne ilerleyin.

Bolu il merkezine ulaştıktan sonra, Abant tabelalarını takip ederek, yaklaşık 35 kilometrelik bir yolculukla milli parka ulaşın.

Abant Gölü Milli Parkı Giriş Ücreti

Abant Gölü Milli Parkı'na giriş ücretleri, ziyaretçilerin sayısına ve araç türüne göre değişiklik göstermektedir. Güncel giriş ücretleri ise aşağıdaki gibidir:

Kişi başı 20₺,

Bisiklet ile giriş 35₺,

ATV ve motosiklet ile 70₺,

Otomobil ve karavan için ise 105₺

Not: Giriş ücretleri dönemsel olarak değişebilir. Ziyaret öncesinde güncel ücretleri kontrol etmekte fayda vardır.