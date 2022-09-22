Abbasi Devleti Özellikleri ve Yıkılışı - Abbasiler Kimdir, Ne Zaman Kuruldu ve Yıkıldı, Kurucusu Kim?

Abbasiler kimdir sorusu, İslam tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden, Abbasiler dönemi özellikleri ile ilgili biraz araştırma yapmak ve fikir edinmek yararlı olabilir. Halifeliği ele geçiren devletlerden biri olduğu için İslam dünyasına derinden etki etmiştir. Abbasiler hangi millet sorusu, en çok merak edilen noktalardan biridir. Birçok fetihler gerçekleştiren Abbasiler hangi yılda kim tarafından yıkılmıştır diye araştırılır. İşte Abbasiler ile ilgili detaylar…

Abbasi Devleti Özellikleri

Abbasiler, Müslümanların tarih boyunca siyasi, kültürel ve askeri anlamda ilerlemeleri için katkıda bulunmuş bir devlettir. Abbasi halifeliği dönemi (750-1258), Müslüman dünyası tarihinde ayrı bir yere sahiptir. 750 Yılında büyük Zab Suyu Savaşı'nın ardından Abbasi hanedanı, Emevilerin elinde bulunan hilafetin sahibi olmuşlardır. Emevilere karşı kazandıkları zaferden sonra Arap İmparatorluğu'nun başkenti olan Şam'dan ayrılmışlardır. 762'de yeni bir başkent olan Bağdat'ı kurarak mallarını ve nüfuzlarını Suriye'den Irak'a taşımışlardır.

Abbasiler Kimdir, Türk Mü?

Bu imparatorluk, İspanya ve Mağrip'in birkaç bölgesi dışında tümüne sahip olmuştur. İslam medeniyetinin temellerini atan devletlerden biridir. Hz. Muhammed'in amcası El Abbas'tan geldiklerini iddia ederler. Abbasiler, etnik bir grubun egemenliğine dayanan ortak bir kültür ve din temelinde buluşan İslam İmparatorluğu kurma isteğiyle yanıp tutuşmuşlardır. Bu yüzden, Emevilerin güçlü bir devlet ve halifeliğe sahip olmalarına karşı çıkmışlardır.

Abbasi Devleti Ne Zaman, Kim Tarafından Yıkılmıştır?

Abbasiler, 750 – 1258 tarihleri boyunca hüküm sürmüş ve halifeliği de ellerinde tutmuşlardır. Horasan'daki Saffarilerin ortaya çıkmasıyla ve Afrika'daki Fatımilerin faaliyetleri nedeniyle dokuzuncu yüzyılın sonundan itibaren parçalanma sürecine girmiştir. On birinci yüzyılda, Türk halkları eski Abbasi topraklarını yavaş yavaş işgal etmeye başlamıştır. 1258'de Moğollar tarafından ağır bir hezimete uğrayana kadar Bağdat'taki hilafeti korumaya çalışmışlardır.