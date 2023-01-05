Abdal Musa Kimdir? Abdal Musa Eserleri, Hayatı, Şiirleri ve Deyişleri

Abdal Musa kimdir sorusuna dair yazı içeriklerinde, eski tarihin halk şairi gibi nitelendirmeler yapılmaktadır. Günümüzden oldukça eski zamanlarda yaşamıştır. Bu sebeple Şiirleri ve Deyişleri dil olarak ağır ve anlaşılması güçtür. Muhakkak günümüzde 14.yy edebiyatından anlayan birine ihtiyaç vardır. Hayatı da bir o kadar yoğun geçmiştir. Çünkü kendisi ozan, düşünür ve birçok tanımlamalarla kitaplarda yer almaktadır. Genel ve bir o kadarda anlamlı bilgi için Abdal Musa Kimdir? Abdal Musa Eserleri ekseninde bilgi edilmelidir.

Abdal Musa Kimdir?

Eğer bazı şairler, yazarlar ya da herhangi sıfata sahip kişiler ele alınacaksa, bulunduğu dönemin özelliklerini es geçmek olmaz. Çünkü ele alınan kişinin edebi yönünü belirleyen unsur, tam olarak yaşadığı döneme ait özelliklerdir. Bundan hareketle Abdal Musa 14.yy'da bilinen hem ozan hem de düşünürdür. Ozanın kelime anlamı aslında halk şairidir. Dolayısıyla Abdal Musa kimdir sorusuna verilebilecek cevaplardan biri şair olduğudur. Abdal Musa'yı tanımlayan diğer kavramlar; Ayakçı Postu, Abdal Musa Sultan Postu, Abdallıktır. Ayrıca tarihte adını sıkça duyduğumuz ve ders kitaplarında muhakkak yer alan biri ile akrabadır. Bu kişi Hacı Bektaşi Veli'dir. Bahsedilen bilgilere ek olarak kendisinin peygamber soyundan olduğu da bilinmektedir. Yaşadığı dönemler Osmanlı devletinin olduğu dönemlere tekabül etmektedir. Bu Özellikle Bursa ilinin fethi gerçekleştiğinde savaşa birçok fayda sağladığı da bilinmektedir. Dolayısıyla Abdal Musa kimdir sorusu hakkında birçok özellikten bahsedilmelidir.

Abdal Musa Eserleri, Hayatı, Şiirleri ve Deyişleri

Abdal Musa 14.yy'da yaşayan bir şairdir. Hayatı boyunca sağladığı katkılar fazla olmuştur. Eserleriyle sağladığı katkılar ya da Osmanlı devletinin Bursa ilini almaya çalışırken ki sağladığı katkılar, önemli ve değerli konulardır. Diğer değinilmesi gereken konu Anadolu'nun İslamlaşmasında önemli katkısı olan Bektaşilerden biri olduğudur. Abdal Musa eserlerine gelecek olursak Şakayık, Güldeste, Vefâyat, Seyahat-name şeklinde eserleri vardır. Eserlerinden en çok bilineni Abdal Musa Velayetnamesidir. Bahsedilen velayetname, Abdal Musa'yı anlatan bir yazıdır. Bu sebeple tarihte önemli bir yeri vardır. Bu tür kişilerin tarihte yaptığı iyilikler ve önemli gelişmeler her zaman olmuştur. Abdal Musa Velayetnamesi de bunları anlatan bir yazıdır. Yani Abdal Musa'nın kerametlerinden bahsedilmektedir.