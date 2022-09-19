Abdala Malum Olur Ne Demek? Abdala Malum Olur Atasözünün Anlamı, Hikayesi ve Cümle İçinde Kullanımı

Atasözleri genel olarak anlama ulaşılabilmesi açısından gelişen teknolojiyle çok kolay bir hal almıştır. Bugün herhangi bir bilgiye ulaşım süresi çok kısa zamanlar içinde olabilmektedir. Atasözlerine ulaşım da Türk Dil Kurumu sözlüğünden, Atasözleri kitaplarından ya da internet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilir. Bu sebeple yazımızda bizler de abdala malum olur ne demek, abdala malum olur atasözünün anlamı, hikayesi ve cümle içinde kullanımı nasıl olur gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Abdala Malum Olur Ne Demek?

Eski zamanlarda farklı yerlerden başka yerlere giderek tarikatını yaymak amacında bulunan abdallar bulunmaktaydı. Abdallar halk içinde saygı duyulan ve sevilen insanlardır. Bu insanlar genellikle dönemin bilge insanları oldukları içinde de abdala malum olur sözünde onlara yer verilmiştir. Abdala malum olur sözünün anlamı; bir olayın gerçekleşmeden önce birileri tarafından sezilmesine denmektedir. Abdalların özelliği kaynaklı da bu atasözünde kendine yer bulmuştur.

Abdala Malum Olur Atasözünün Anlamı

Abdala malum olur atasözü genellikle bir şeylerin olacağını önceden sezen, bunu hisseden insanlara denmektedir. Örneklendirmek gerekirse bir kişi yağmur yağacak dedikten sonra yağmur yağarsa bu olayda bunu önceden söyleyen kişiye bu atasözü kullanılabilir. Abdalların bu atasözünde kullanılmasının sebebi de bilge, görmüş geçirmiş kişiler olmasaındandır.