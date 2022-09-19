Araştırmalarda Osmanlı Devleti'nin merak edilen önemli kavramlarından birisi Abdalan-ı Rum'un ne olduğu olmuştur. Bu konuda internet üzerinde sorulmuş birçok soru bulunmaktadır. bu sebeple yazımızda bizler de Abdalan-ı Rum ne demek, Abdalanı Rum Teşkilatı kimlerden oluşur, ne iş yapar, kim tarafından ne zaman kuruldu gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Abdalanı Rum Nedir?

Abdalan-ı Rum, Anadolu'ya gelmiş olan dört derviş topluluğundan biridir. Abdalan-ı Rum Topluluğu, yapılacak ya da yapılmakta olan fetihlerde kazanmak adına büyük etkisi bulunmuştur. Fetihler her zaman silah ve savaş yolu ile olmamıştır. Abdalan-ı Rum'un görevi, fethedilecek olan bölgeye askerlerden önce ulaşarak bölgedeki halkın gönlünü kazanmaya çalışmaktadır. Bu sebeple de gönüllü olan kişilere derviş anlamına gelen Abdal ya da Abdalan-ı Rum denmekteydi. Gönülleri kazanmanın yanı sıra Abdallar İslamiyet'in yayılmasında da büyük rol oynamışlardır. Gaza ve Cihad anlayışında da büyük etkisi olmuştur.

Abdalan-ı Rum Kimlerden Oluşur?

Abdalan-ı Rum genellikle gönüllü dervişlerden oluşan bir toplumdur. Yaptıkları görevler sayesinde Osmanlı Devleti birçok yönden kendini geliştirmeye fırsat yakalamıştır. Bu topluluk fetihlerin yapılmasını kolaylaştırırken İslam, cihad, gaza gibi anlayışların farklı halklara yayılmasını sağlamışlardır. Genel olarak bilgili ve kültürlü insanlar olup yol olarak Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'yi örnek almışlardır. Bu derviş topluluğu genellikle fethedilecek yerlere önceden giderek buralardaki şehir ve köylere yerleşmektedir ve çalışmalarını halktan biriymişçesine yapmaktadır.