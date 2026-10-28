ABD’de okullarda tablet tartışması büyüyor

ABD'de eğitimde dijitalleşme tartışması büyüyor. Kovid-19 salgınıyla birlikte sınıflara giren tablet ve dizüstü bilgisayarlar, bu kez velilerin tepkisiyle karşı karşıya. Los Angeles'tan Philadelphia'ya kadar birçok bölgede aileler, çocukların gün boyunca ekran karşısında eğitim görmesine itiraz ediyor. Veliler, aşırı teknoloji kullanımının dikkat dağınıklığına, akademik başarısızlığa, siber zorbalığa ve yapay zekâyla kopya çekilmesine zemin hazırladığını savunuyor.

NOTLARI DÜŞTÜ, ÖZGÜVENİ AZALDI

Los Angeles'ta yaşayan Lila Byock, ortaokula başlayan oğlunun gün boyunca iPad kullanmasının ardından notlarının düştüğünü ve özgüveninin azaldığını anlattı. Benzer sorunlar yaşayan aileler, "Ekranların Ötesinde Okullar" hareketini başlattı. Hareket, 40 eyalette yaklaşık 230 yerel gruba ulaştı. Philadelphia'da ise bir doktor, ikinci sınıfa giden kızının bilgisayarda matematik çalışırken çevresiyle bağlantısını kaybetmiş gibi göründüğünü belirterek eğitimde ekran kullanımına karşı mücadele başlattı.

EKRAN SÜRESİNE SINIR GELDİ

Tepkiler üzerine Pennsylvania'daki Lower Merion okul bölgesinde yeni sınırlamalar getirildi. Buna göre üçüncü ve dördüncü sınıflarda günlük ekran süresi 30 dakikanın, beşinci ve altıncı sınıflarda 60 dakikanın, yedinci ve sekizinci sınıflarda 90 dakikanın, liselerde ise 120 dakikanın altında tutulacak. Ancak çocuklarının dijital cihaz kullanımından tamamen muaf tutulmasını isteyen bazı veliler, okul yönetimine dava açtı. ABD'de yapılan Gallup araştırması da tartışmayı güçlendirdi. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 61'i öğrencilerin eğitim amaçlı dijital cihazlarla daha az zaman geçirmesi gerektiğini belirtti. Tartışmanın odağında ise teknolojinin tamamen kaldırılması değil, öğrenmeyi destekleyecek ölçüde kullanılması bulunuyor. SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör