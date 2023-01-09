Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir? Abdülhak Hamit Tarhan Eserleri, Şiirleri, Tiyatroları ve Edebi Kişiliği

Abdülhak Hamit Tarhan kimdir, 1852- 1937 senelerinde yaşam sürmüş bir Türk şairi olarak bilinmektedir. İstanbul'da dünyaya gelen ve İstanbul'da vefat eden Abdülhak Hamit Tarhan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında eserler yazmış ve modern edebiyatın ortaya çıkmasında büyük rol oynamış bir şair olarak yerini almıştır. Mezarlığının Zincirlikuyu'da olduğu bilinen Abdülhak Hamit Tarhan hangi dönem temsilcisi ve hangi şiir akımı edebi hayatı hakkında merak edilen bütün soruların cevaplarını aşağıda yanıtladık.

Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir?

Abdülhak Hamit Tarhan, hayatının tüm zamanlarında yüksek mekanlarda yer almış, dünyada birçok yeri görme imkanı edinmiştir. Abdülhak Hamit Tarhan hayatı nasıl olduğundan daha detaylı bahsedelim. Döneminin çok güçlü ve tanınan bir şairi olarak anılmaktadır. Şairi Azam lakabı ile anılan Tarhan, hem doğu hem batı ülkelerinde bulunmuştur. Bu nedenden ötürü her iki kültürün özelliklerini ve farklılıklarını deneyimlemiştir. Batıdan yerli olan konuları serbest fikirleri benimserken batı eserlerinden de fazlasıyla etkilenmiştir. Bu nedenden dolayı kaleme aldığı oyunlar ile beraber Türk tiyatrosuna felsefi düşünceleri getirmesiyle meşhurdur. Örneğin, Makber Türk edebiyatının en çok tanınan şiirleri arasında yer almaktadır. Bu şiiri eser yapan şair olarak bilinmektedir. İstanbul'da Bebek'te bir yalıda zengin bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen şair, babası tarihçi ve annesinin bir cariye olduğu sonradan öğrenmektedir. Abdülhak Hamit Tarhan hayatı nasıl diye merak eden okurlar bu öğrendiklerinden sonra bir hayli şaşkınlık yaşamışlardır.



Dört kardeşi olan bu şair özel derslerle, kurslarla ve özel hocalar sayesinde iyi bir eğitim görmüştür. Çocuk yaşında Paris'e gitme imkanı bulmuş dünyanın çeşitli yerlerinden illeri ilçeleri gezme fırsatı bulmuştur. 1867 senesinde babasının ölümünün ardından İstanbul'a kalıcı olarak geri gelmiştir. Maceray-ı Aşk adlı eserini anılarını dile getirmek amacıyla kaleme almıştır. Abdülhak Hamit Tarhan şiirleri ve sözleri de bu yaşadıkları sayesinde ortaya çıkmıştır. Abdülhak Hamit Tarhan hangi dönem temsilcisi ve hangi şiir akımı sanatçısı olduğu şu şekilde açıklanmıştır; şiir yazmaya 1970 senesinde başlayan Tarhan bir zaman sonra modern edebiyatın kurucusu olmuştur. Sanatçının edebi kişiliği Ebüzziya Tevfik, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem gibi Tanzimat döneminin yeni edebiyatçılarının fikirleriyle oluşmuştur.





Abdülhak Hamit Tarhan Eserleri, Şiirleri, Tiyatroları ve Edebi Kişiliği

Eski yeni sancısı bakımından divan şiirini içerik ve biçim olarak net bir karar ile reddetmiştir. Türk şiirine kendisine has bir kimlik ile insanlara katmak gerektiğine inanmıştır. Kafiye ve vezin yerine serbest bir dil ile eserlerini kaleme almayı tercih etmiştir. Abdülhak Hamit Tarhan eserleri ve tiyatroları şu şekilde sıralandırabiliriz;

İlhamı Vatan

Validem

Hacle





Makber

Bir Sefilenin Hasbihali

Arziler

Garam

Sabrü Sebat

Macerayı Aşk

Zeynep

Eşber

Makber Bir Sefilenin Hasbihali Arziler Garam Sabrü Sebat Macerayı Aşk Zeynep Eşber

Hakan

Finten

İbni Musa

Abdülhak Hamit Tarhan eserleri ve tiyatroları detaylı açıklamak gerekirse şu şekilde inceleyebiliriz;

Şiirleri: Makber, Sahra, Validem, Ölü, Hacle, Bunlar Odur, Garam, Divaneliklerim yahut Belde, Yadigâr-ı Harp, Bâlâdan Bir Ses, İlham-ı Vatan, Kahpe yahut Bir Sefilenin Hasbihali.

Tiyatroları;

Aruzla Yazılanlar: Sardanapal, Turhan, Kanuni'nin Vicdan Azabı, Eşber, Nazife, Abdullahü's-Sagir, İlhan, Yabancı Dostlar, Arziler, Ruhlar, Tayflar Geçidi, Tezer

Heceyle Yazılanlar: Nesteren, Liberte, Hakan, Cünun-ı Aşk

Mensur: Mecara-yı Aşk, Sabr u Sebat, İçli Kız

Nazım-nesir karışık: Duhter-i Hindu, Tarık, İbn-i Musa, Zeynep, Finten, Yadigâr-ı Harp