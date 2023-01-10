Abdülhak Şinasi Hisar Kimdir? Abdülhak Şinasi Hisar Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Türk Edebiyatında kimi isimler sadece bulunduğu dönemi değil, kendisinden sonraki dönemde de büyük ses getirmeyi başarmıştır. Edebiyat derslerinde de çok sık ismini duyduğumuz Abdülhak Şinasi Hisar, büyük üstatlardan birisi olmuştur. Abdülhak Şinasi Hisar hangi dönemde, hangi sanat anlayışını benimsediği ve bununla beraber edebi kişiliği kullanıcıların sorduğu sorular arasındadır. Yazarın kaleme aldığı eserleri, kendi edebi kişiliğinin de bir yansımasını oluşturmuştur. Abdülhak Şinasi Hisar adlı bu yazarın kaleme aldığı eserleri bu durumda edebi kişiliği ile de ilişkilidir. Bu durumda Abdülhak Şinasi Hisar hayatı hakkında araştırma yapacaklar, onun eserleri, hayatı, sanat anlayışı ve edebi kişiliğini de ele almıştır. Abdülhak Şinasi Hisar sorusu ışığında merak edilen bilgileri derledik. İşte detaylar...

Abdülhak Şinasi Hisar Kimdir?

Türk Edebiyatında önemli isimler arasında yer alan Abdülhak Şinasi Hisar kim olduğu sorusu büyük önem kazanmıştır. Romanlarının yanı sıra, edebiyat dünyasına kazandırdığı diğer türler ise anı, fıkra, antoloji ve fıkra şeklindedir. Onun ünlü romanları arasında yer alan "Çamlıca'daki Eniştemiz" önemli bir yapıt olarak hafızalara kazınmıştır. 1921 yılından sonra Dergâh adlı bir dergide "Kitaplar ve Muharrirler" başlığı altında yazdığı tenkit çalışması ile adını duyurmayı başardı. İlk romanı olan "Fahim Bey ve Biz" 1942 yılındaki CHP yarışmasında üçüncülük ödülü almayı başardı. Romanlarında ise genellikle Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca üçgeninde varlıklı, gününü gün eden ve sorunsuz kişilikleri ele aldı.

Abdülhak Şinasi Hisar Hayatı

Edebiyata katkılarıyla bilinen Abdülhak Şinasi Hisar, önemli bir Türk yazardır. 1887 yılında İstanbul'da doğan yazar, kendisi de şair olan babasının hayranlık duyduğu Şinasi ve Abdülhak Hamit Tarhan'ın isimlerini ona vermiştir. Yazarın çocukluğu Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca'daki konaklarda geçmiş, daha sonra Galatasaray Lisesi'ni bitirmiştir. Ardından 1908 yılları arasında Paris'te Siyasal Bilgiler Yüksekokulu'nda öğrenim görmüştür. Birçok dergi ve gazetede yazıları yayınlanan yazar daha sonra romanlarını edebiyata kazandırmıştır. Abdülhak Şinasi Hisar 3 Mayıs 1963 yılında İstanbul'da hayatını yitirmiştir.

Abdülhak Şinasi Hisar Edebi Kişiliği

Abdülhak Şinasi Hisar hangi akım ve topluluğa katıldığı ve edebi kişiliğinin nasıl bundan etkilendiği de araştırılan konular arasındadır. Onun roman yapıtları, roman tekniğinin yanı sıra belgesel bir nitelik taşımıştır. Edebiyatta izlenimci romanın en güçlü örneklerini de dile getirmiştir. Eserlerinde daha çok sade ve anlaşılır bir dil kullanan yazar, mecazlı, süslü bir üslup da benimsemiştir. Eserlerinde zaman olarak hep "geçmiş" üzerinde durmuştur.

Abdülhak Şinasi Hisar Eserleri

Abdülhak Şinasi Hisar eserleri, özellikle bulunduğu dönemin izlerini taşımıştır. Pek çok dergide şiirleri yayınlanmıştır. Özellikle Yarın dergisinde yayınlanan şiirleri de mevcuttur. Onun şiirleri ve romanlarının yanı sıra farklı türde eserlere imza attığı da dikkat çekmiştir. Bu eserler aşağıdaki gibidir;

Roman

Fahim Bey ve Biz (1941)

Çamlıca'daki Eniştemiz (1944)

Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952)

Anı ve Deneme

Boğaziçi Mehtapları (1943)

Boğaziçi Yalıları (1954)

Geçmiş Zaman Köşkleri (1956)

İnceleme ve Ontoloji