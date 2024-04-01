Abdülhamid Han’ın Mezarı Nerede? Abdülhamid Han Nerede Vefat Etti, Kabrinin Yeri Belli Mi?

Abdülhamid Han, 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta çıkmıştır. Ancak, hükümdarlığının ilk yıllarında imparatorluk çeşitli iç ve dış sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Balkanlar'da artan isyanlar, Rusya ve Avusturya'nın müdahaleleri, Osmanlı topraklarının kaybı gibi sorunlar, Abdülhamid'in hükümdarlık döneminin ana gündemini oluşturmuştur. Abdülhamid Han'ın mezarı nerede, nerede vefat etti, kabrinin yeri belli mi gibi sorular ise fazlasıyla merak edilir ve çok önemli sorulardandır.

Abdülhamid Han'ın Mezarı Nerede?

II. Abdülhamid Han, Osmanlı İmparatorluğu'nun son 33 yılını yöneten ve tarihi boyunca en uzun süre tahtta kalan padişahlarından biridir. 31 Mart İhtilali'nin ardından tahttan indirilerek Selanik'e sürgün edilmiş ve 10 Şubat 1909'da burada vefat etmiştir.

Abdülhamid Han Nerede Vefat Etti, Kabrinin Yeri Belli Mi?

Padişahın vefatı üzerine, oğlu Mehmed Selim Efendi, naaşı İstanbul'a getirmek için girişimlerde bulunmuştur. 1912 yılında naaşı Selanik'ten trenle İstanbul'a taşınmış ve Yavuz Selim Camii Külliyesi'nde inşa edilen türbeye defnedilmiştir.

Fatih ilçesinde Divanyolu Caddesi üzerinde yer alan külliye, II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılmıştır. Neoklasik tarzda inşa edilen külliye içerisinde cami, türbe, muvakkithane ve kütüphane bulunmaktadır.

II. Abdülhamid Han, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan ve birçok tartışmaya konu olan bir padişahtır. Mezarı, bu tartışmaların bir sembolü haline gelmiştir. Ziyaretçiler, buraya sadece bir mezar ziyareti için değil, aynı zamanda Osmanlı'nın son dönemini ve II. Abdülhamid Han'ın mirasını anmak için de gelmektedirler.