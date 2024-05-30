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Haberler Eğitim Haberleri Abece Eş Anlamlısı Nedir? Abecenin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 30.5.2024 10:46 Son Güncelleme: 30.5.2024 10:48

Abece Eş Anlamlısı Nedir? Abecenin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Gün içerisinde konuşulan ve yazı dilinde kullanılan kelimelerin pek çoğunun eş anlamlısı bulunur. Bu nedenle eş anlamlı kelimelerin Türkçede önemli bir yeri vardır. Üstelik eş anlamlı kelimeler cümlelerin zenginleştirilmesine yardımcı olur. Bu kelimelerden biri de abecedir. Abecenin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı için abece eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını bilmek gerekir.

Abece Eş Anlamlısı Nedir? Abecenin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Okulda ve oyunlarda sıklıkla karşımıza çıkan abece kelimesinin eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bazı kelimelerin bir, bazı kelimelerinse birden fazla eş anlamlı sözcüğü bulunsa da; abece kelimesinin bir adet eş anlamlısı bulunur. Abecenin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı için abece eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması önemlidir.

Abece Eş Anlamlısı Nedir?

Abece kelimesi, Türkçe kökenlidir. Üstelik günlük yaşam içerisinde sıklıkla karşılaşılan bir terim olarak da bilinir. Abece kelimesinin eş anlamlısı ise tek kelimedir. O da alfabe kelimesidir.

Abecenin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Abece kelimesinin cümle içerisindeki kullanımına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:

  • Birinci sınıfa yeni başlamasına rağmen alfabeyi kolaylıkla sökmüştü. / Birinci sınıfa yeni başlamasına rağmen abeceyi kolaylıkla sökmüştü.

  • Alfabenin ilk üç harfini hemen ezberlemişti. / Abecenin ilk üç harfini hemen ezberlemişti.

  • Çocuğuna alfabeyi öğretmek için çok çabalaması gerekmişti. / Çocuğuna abeceyi öğretmek için çok çabalaması gerekmişti.

  • Oysa ilkokulda önce alfabe öğretilirdi. / Oysa ilkokulda önce abece öğretilirdi.

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Abece Eş Anlamlısı Nedir? Abecenin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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