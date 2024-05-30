Abece Eş Anlamlısı Nedir? Abecenin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Okulda ve oyunlarda sıklıkla karşımıza çıkan abece kelimesinin eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bazı kelimelerin bir, bazı kelimelerinse birden fazla eş anlamlı sözcüğü bulunsa da; abece kelimesinin bir adet eş anlamlısı bulunur. Abecenin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı için abece eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması önemlidir.
Abece kelimesi, Türkçe kökenlidir. Üstelik günlük yaşam içerisinde sıklıkla karşılaşılan bir terim olarak da bilinir. Abece kelimesinin eş anlamlısı ise tek kelimedir. O da alfabe kelimesidir.
Abece kelimesinin cümle içerisindeki kullanımına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:
Birinci sınıfa yeni başlamasına rağmen alfabeyi kolaylıkla sökmüştü. / Birinci sınıfa yeni başlamasına rağmen abeceyi kolaylıkla sökmüştü.
Alfabenin ilk üç harfini hemen ezberlemişti. / Abecenin ilk üç harfini hemen ezberlemişti.
Çocuğuna alfabeyi öğretmek için çok çabalaması gerekmişti. / Çocuğuna abeceyi öğretmek için çok çabalaması gerekmişti.
Oysa ilkokulda önce alfabe öğretilirdi. / Oysa ilkokulda önce abece öğretilirdi.