Abece Eş Anlamlısı Nedir? Abecenin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Okulda ve oyunlarda sıklıkla karşımıza çıkan abece kelimesinin eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bazı kelimelerin bir, bazı kelimelerinse birden fazla eş anlamlı sözcüğü bulunsa da; abece kelimesinin bir adet eş anlamlısı bulunur. Abecenin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı için abece eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması önemlidir.

Abece Eş Anlamlısı Nedir?

Abece kelimesi, Türkçe kökenlidir. Üstelik günlük yaşam içerisinde sıklıkla karşılaşılan bir terim olarak da bilinir. Abece kelimesinin eş anlamlısı ise tek kelimedir. O da alfabe kelimesidir.

Abecenin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Abece kelimesinin cümle içerisindeki kullanımına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir: