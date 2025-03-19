Abi, hem kendinden büyük kardeşe, hem de saygı amacıyla karşısındaki kişiye sıklıkla kullanılan bir hitap şeklidir. Hatta zaman zaman her iki durum dışında da hitap sözcüğü olarak arkadaşlar arasında tercih edilebilir. Bu kadar yaygın bir kullanıma sahip olmasına rağmen abi kelimesinin yazımı konusunda kafa karışıklıkları mevcuttur. Doğru kullanımının abi mi yoksa ağabey mi olduğu tartışılan konular arasındadır. Konu bağlamında abi nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı abi mi ağabey mi soruları gündeme gelmektedir.

Abi Nasıl Yazılır?

Abi, Türkçede yazımı çok sık yapılan kelimelerden biridir. Genellikle "abi" şeklinde kullanımı yaygın olsa da doğru şekilde yazımı "ağabey" şeklindedir. "Abi" kullanımı hatalı bir kullanım şeklidir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Abi Mi Ağabey Mi?

Türk Dil Kurumu, kelimelerin doğru yazımları için başvurulması gereken en önemli kurumdur. Yazımı karıştırılan "ağabey" kelimesinin doğru kullanımı ise, TDK'ye göre "ağabey" şeklindedir. Ağabey, kendisinden büyük erkek kardeşe hitap etmek için kullanılan bir sözcüktür ve daha eski bir kullanıma sahiptir. Günümüzde ise daha yaygın olan ve samimi bir hitap şekli olarak "abi" kelimesi tercih edilmektedir.