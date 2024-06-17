Abide Eş Anlamlısı Nedir? Abide Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Abide kelimesi, bir kişi, olay veya düşünceyi anmak için yapılan bir yapıyı ifade eder. Tarihi ve kültürel önemi olan, hatırlatıcı yapılar bu kapsamda değerlendirilir. Büyük bir yazarın veya sanatçının eseri de "edebi bir abide" olarak nitelendirilebilir. Bir toplum veya kültür için önemli olan unsurlar "abide" olarak tanımlanabilir. Abide eş anlamlısı nedir, abide kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise merak edilir.

Abide Eş Anlamlısı Nedir?

Abide, Arapça kökenli bir kelimedir ve ābidat (آبد) sözcüğünden türemiştir. Ābidat, "akılda kalan şey, büyük olay, facia" anlamına gelir. Bu Arapça sözcük, ˀabida "kaldı" fiilinin fail dişil (müennes) halidir. Modern anlamı, 1909'da Hürriyet-i Ebediye tepesine inşa edilen Abide-i Hürriyet nedeniyle genel kullanıma girmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre abide kelimesinin eş anlamlısı ise "anıt" sözcüğüdür. Abide, tarih boyunca büyük bir kişinin ya da büyük bir olayın nesillere aktarılması adına ele alınmış yapılardır. TDK'na göre "abide" kelimesinin eş anlamlıları şunlardır:

1. Anıt

2. Anıtsal yapı

Bu kelimeler, "abide"nin ifade ettiği büyük ve önemli yapılar veya eserler anlamında kullanılmaktadır.

Anıt ile İlgili Cümleler Nelerdir?

Anıt kelimesi, Türkçe "an-" fiil kökünden türetilmiştir. Ayrıca, Fransızca "monument" (abide) kelimesi, Latince "monere" (anımsatmak) karşılığı olarak türetilmiştir. Anıt, genellikle önemli olayları veya kişileri anmak amacıyla yapılan yapıları ifade eder. Örneğin, savaş anıtları, anıtparklar veya anıt mezarlar bu kategoriye girer. Anıtlar, geçmişe saygı göstermek ve hatırlamak için önemli semboller olarak kabul edilir. Anıt sözcüğünü içeren bazı örnek cümleler ise şunlardır:

1. Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına dikilen anıt, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

2. Anıt, tarih boyunca yaşanan önemli olayları ve kişileri hatırlatmak için inşa edilmiştir.

3. Şehir meydanındaki anıt, mimari güzelliğiyle dikkat çekiyor.

4. Zafer Anıtı, savaştan zaferle çıkan askerlerin anısına yapılmıştır.

5. Bu tarihi anıt, yüzyıllardır ayakta duruyor ve geçmişe tanıklık ediyor.