Ablukaya Almak Ne Demek? Ablukaya Almak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

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Ablukaya Almak Ne Demek?

Ablukaya almak, dilimizde yaygın şekilde kullanılan bir deyimdir. Deyimler, genellikle gerçek anlamının dışında kavramlara işaret eder. Bu nedenle ifade ettikleri anlamlar çok daha derindir. Ablukaya almak deyimine günlük hayatın yanı sıra dizi, film gibi eserlerde de rastlayabilirsiniz.

Abluka bir savaş terimidir. Ablukaya almak da kuşatmak, etrafını sarmak anlamına gelir. Bunun yanında söz konusu deyim, birisini baskı altına almayı da ifade eder. Birisini ablukaya almak, onu etkisi altına almayı, hareket edemez konuma getirmeyi de anlatır.

Ablukaya Almak İle İlgili Cümleler

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