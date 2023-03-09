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Giriş Tarihi: 9.3.2023 12:00 Son Güncelleme: 9.3.2023 12:00

Ablukaya Almak Ne Demek? Ablukaya Almak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Ablukaya almak, dilimizde yaygın şekilde kullanılan bir deyimdir. Bu deyimi duyduğunuzda ablukaya almak ne demek sorusunu araştırmak isteyebilirsiniz. Ablukaya almak deyiminin anlamı bilindiğinde cümle içinde de bu deyimi kullanabilirsiniz. Ablukaya almak ile ilgili cümleler ile konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz. Söz konusu deyiminin farklı şekilde kullanıldığını da görebilirsiniz. Abluka altında olmak ne demek deyimini sizler için araştırdık.

Ablukaya Almak Ne Demek? Ablukaya Almak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Ablukaya almak ne demek sorusunu araştırmak için Türkçe deyimler sözlüğünden istifade edebilirsiniz. Ablukaya almak deyiminin anlamı, tüm deyimler sözlüğü kaynaklarında yer alır. Ablukaya almak ile ilgili cümleler konusunda da Türkçede çok sayıda örnek cümle karşınıza çıkacaktır. Bu cümleleri inceleyerek söz konusu deyimin anlamını kavramayı kolaylaştırabilirsiniz. Abluka altında olmak ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ablukaya Almak Ne Demek?

Ablukaya almak, dilimizde yaygın şekilde kullanılan bir deyimdir. Deyimler, genellikle gerçek anlamının dışında kavramlara işaret eder. Bu nedenle ifade ettikleri anlamlar çok daha derindir. Ablukaya almak deyimine günlük hayatın yanı sıra dizi, film gibi eserlerde de rastlayabilirsiniz.

Abluka bir savaş terimidir. Ablukaya almak da kuşatmak, etrafını sarmak anlamına gelir. Bunun yanında söz konusu deyim, birisini baskı altına almayı da ifade eder. Birisini ablukaya almak, onu etkisi altına almayı, hareket edemez konuma getirmeyi de anlatır.

Ablukaya Almak İle İlgili Cümleler

Türkçede ablukaya almak deyiminin kullanıldığı çok sayıda cümle yapısına rastlarsınız. Bu cümleler, deyimin anlamını çok daha kolay şekilde kavrayabilmenizi sağlar. Aşağıdaki cümleleri inceleyerek ablukaya almak deyimini daha iyi anlayabilirsiniz.

  • Beni resmen ablukaya aldı, ne yapacağımı bilemedim.
  • Karşındaki ablukaya alırsan onu hareketsiz bırakırsın.
  • Çevremdeki herkes beni ablukaya almıştı. Bu durumda doğru karar vermem imkânsızdı.
  • Düşman birlikleri ordumuz tarafından ablukaya alındı. Bu da savaşın sonunda zaferi getirdi.

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Ablukaya Almak Ne Demek? Ablukaya Almak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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