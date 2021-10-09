Aç Eş Anlamlısı Nedir? Aç Kelimesinin Eş Anlamlısı

Aç kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük olup eski Türkçeden günümüze gelen nadir kelimelerden biridir. Araştırmalara göre aç kelimesinin tarihte görüldüğü ilk kaynak 735 yılına ait Orhun Yazıtlarıdır. Bu kelime yazıtlarda "türük bodun aç erti" şeklinde geçmektedir. Anlamı "Türk boyları aç idi" demektir. Peki, aç eş anlamlısı nedir? İşte aç kelimesinin eş anlamlısı…

AÇ EŞ ANLAMLISI

Aç kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'nun belirlediği anlamlara göre birden fazladır. Aç kelimesinin gözü doymaz anlamına gelen eş anlamlısı haris kelimesidir. Haris sözcüğü Arapça kökenli olup "hrs" kökünden gelmektedir ve hırslı anlamına gelen haris sözcüğünden alıntıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda haris kelimesinin geçtiği ilk yazılı kaynak Edip Ahmet Yükneki'nin yazmış olduğu Atebet-ül Hakayık eseridir. Açın eş anlamlısından bir diğeri ise çok istekli anlamını taşıyan heveslidir. Heves kelimesi de Arapça kökenlidir ancak haris kelimesinin aksine "hws" kökünden gelmektedir. Heves kelimesi Arapçada boş şeylerle gönül eğleme anlamına gelen "hawas" kelimesinin evirilmesi ile dilimize geçmiştir. Araştırmalara göre aç eş anlamlısı heves kelimesinin yazılı olarak geçtiği ilk kaynak Aşık Paşa'nın 1330 yılında tamamladığı Garib-name eseridir.

AÇ NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE AÇ TANIMI

Türk Dil Kurumu'na göre aç kelimesinin ikisi gerçek ikisi mecaz olmak üzere dört adet sıfat anlamı bir de zarf anlamı vardır. Sözlüğü açtığımız zaman aç kelimesinin karşılığı olarak ilk yemek yemesi gereken, tok karşıtı anlamı çıkmaktadır. İkinci anlamı yiyecek bulamayandır. Aç kelimesinin ilk mecaz anlam taşıyan sıfat anlamı gözü doymaz iken ikinci mecaz anlamı çok isteklidir. Son olarak aç kelimesi karnı doymamış olarak anlamında zarf olarak tanımlanmıştır.