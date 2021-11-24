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Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:18

Aç eş anlamlısı nedir? Aç kelimesinin eş anlamlısı

Aç eş anlamlısı nedir? Aç kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede tok kelimesinin karşıtı olan aç kelimesi en sık kullanılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkar. Bu kelime uzun süredir yemek yemeyen, midesine yemek girmeyen durumları tanımlar. Bunun yanı sıra mecaz anlamda gözü doymayan kişileri tanımlamak için de aç kelimesi sıfat olarak kullanılır. Bu kelimenin aynı zamanda eş anlamlısı ve kökeni de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, Aç eş anlamlısı nedir? Aç kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümleler kurulabilir. İşte merak edilen detaylar.

Günlük hayatta kendimizi ifade etmek için kelimelere başvururuz. Bu yüzden duyduğumuz ya da okuduğumuz kelimeleri merak eder, anlamlarını araştırmaya koyuluruz. Kişiler tarafından anlamı merak edilen ve araştırılan kelimelerden biri olan aç kelimesi de günlük hayatın en çok kullanılan kelimelerinden biridir. İşte Aç eş anlamlısı nedir? Aç kelimesinin eş anlamlısı sorularının cevapları.

Aç kelimesinin anlamı

Aç kelimesi köken olarak eski Türkçeden günümüze ulaşan bir kelimedir. Eski Orhun Yazıtları'nda aç kelimesinin kullanımına sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu kelimenin tanımı ise Türk Dil Kurumu'na göre yiyecek bulamayacak derecede fakir olan kimse olarak tanımlanmaktadır. Bu kelimenin kullanımı günlük hayat içerisinde tercih edilmektedir. Aç kelimesi aynı zamanda sıfat olarak da kullanılır. Aç gözlü bu kullanıma verilebilecek en iyi örnektir.

Aç kelimesinin eş anlamlısı

Eski Türkçeden günümüze kadar ulaşan, kökeni de Türkçe olan bir kelimedir. Türkçede her kelimenin bir eş anlamlısı olduğu gibi aç kelimesinin de farklı eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Aç kelimesi yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler yoksul, fakir, haris ve parasızdır. Görüldüğü üzere bu dört kelime yazılış olarak birbirilerinden farklı olsa da anlam olarak aynı göreve sahiptir. Kişiler cümle içerisinde aç kelimesi yerine, fakir, haris, yoksul ve parasız kelimelerini rahatlıkla kullanabilir. Bu kelimeler farklı yazılışlarına rağmen aç kelimesinin eş anlamlısıdır. Kişiler de bu eş anlamlı kelimeleri kullanarak daha etkili ve anlamlı cümleler kurabileceği gibi, sözcük dağarcıklarını da geliştirmektedir.

Aç kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Sokaklarda aç aç gezerek vaktin geçmesini bekledi.
  • Aç gözlülüğü yüzünden elindekileri de kaybetti.
  • Köpek günlerdir yemek yiyemediği için açlıktan yorgun düşmüştü.

Aç kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Parasız bir şekilde ortada kaldığı için nereye gideceğini bilmiyordu.
  • haris bir şekilde yakınlarından yardım bekledi.
  • Elindeki tüm mal varlığını kaybedince fakirleşti.

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