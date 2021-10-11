Aç Zıt Anlamlısı Nedir? Aç Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türk Dil Kurumu sözlükleri, kullandığımız kelimelerin hem eş anlamlılarına hem gerçek ve mecaz kelime anlamlarına hem de zıt anlamlılarına ulaşabilmemiz için çok kıymetli çalışmalar yürütmektedir. Gelin TDK'ya göre açın zıt anlamlısını birlikte inceleyelim...

AÇ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu sözlükleri, kullandığımız kelimelerin öncelikle gerçek anlamını sonra mecaz, sıfat ya da zarf anlamlarını meraklılarıyla paylaşıyor. Kelimelerin anlamlılarını bilmemiz hem zıt anlamlılarını daha kolay anlamamızı hem de cümle içinde kullanışımızı hızlandırıyor. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre aç kelimesinin ilk anlamı

"Yemek yemesi gereken" olarak tanımlanmıştır. Aç kelimesinin diğer anlamları sırasıyla şöyledir:

Yiyecek bulamayan,

Gözü doymayan,

Çok hevesli, istekli.

AÇ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Aç kelimesini kelime anlamını öğrendiğimize göre şimdi zıt anlamlısını incelemeye başlayabiliriz. Anlam düzeyinde incelendiğinde birbirinin tamamen zıttı olan iki kelimeye zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı kelimeler denir. Karşıt anlamlı kelimelerin bazı kuralları vardır.

İki kelimeye birbirinin zıt anlamlısı diyebilmemiz için öncelikle ikisinin de gerçek anlamıyla kullanılmış olması gerekir. Bir kelimesini zıttı, o kelimenin cümle içinde hangi anlamla kullanıldığına göre değişir.

Bunun yanında bir diğer önemli kural da bir kelimenin olumsuz anlamlısının o kelimenin zıt anlamlısı sayılamayacağıdır. Bir kelimesinin olumsuz anlamlısı o kelimenin karşıladığı anlamın yokluğunu simgeler tersini değil.

Örneğin: Seçmek kelimesinin olumsuz anlamlısı olan sevmemek kelimesi bu kelimenin zıt anlamlısı değildir. Sevmek kelimesinin zıt anlamlısı olarak ancak ve ancak bu kelimenin karşıladığı duygunun tam zıttı olan nefret etmek kelimesini kabul edebiliriz.

Tüm bu bilgilerin ışığında incelediğimiz zaman aç kelimesinin zıt anlamlısı tok kelimesidir.

Yine de bir kelimenin zıt anlamlısının o kelimenin cümle içindeki anlamına göre farklılık gösterebileceğini açıklamakta fayda var. Mesela tok kelimesini ele alalım. "Seni bu sofradan tok kaldırmam" cümlesindeki anlamıyla açın zıt anlamlısıdır. Ancak "Tok sesiyle bir söylese bin söylemiş gibi olur" cümlesindeki tok kelimesi aç kelimesinin zıttı değildir.

AÇ ZIT ANLAMLISI TOK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Aç kelimesinin zıt anlamlısı olan tok kelimesinin cümle içindeki durumlarını daha rahat kavrayabilmek için tok kelime anlamını bilmemiz işimizi çok fazla kolaylaştırır.

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre tok kelimesinin ilk anlamı "Açlığını gidermiş doymuş" olarak verilir. Tok kelimesinin diğer anlamlı ise sırasıyla şöyledir:

Sık ve kalın dokunmuş (kumaş)

Kalın ve gür (ses)

Açın karşıtı olan tok kelimesi ilk anlamında kullanıldığı sürece doğru kullanılmaktadır.

AÇ KELİMESİNİN VE AÇ ZIT ANLAMLISININ KULLANILDIĞI ÖRNEK CÜMLELER

Aç kelimesinin anlamını ve zıt anlamlısını kavrayabilmek için cümle içinde kullanılışlarını görmek faydalı olacaktır. İşte aç zıt anlamlısı ve aç kelime anlamı ile ilgili cümleler: