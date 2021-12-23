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Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:33 Son Güncelleme: 23.12.2021 14:33

Acayip Eş Anlamlısı Nedir?  Acayip Kelimesinin Eş Anlamlısı

Acayip Eş Anlamlısı Nedir?  Acayip Kelimesinin Eş Anlamlısı

Acayip kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Acayip sözcüğü, alışılmadık, yadırganan hal ve hareketler ya da durumlardan bahsedilirken kullanılan bir kelimedir. Bu sözcüğün kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatta, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen acayip kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Acayip kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür, acayip sözcüğünün bilinen iki eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz.

Acayip Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Tuhaf ( Arapça kökenli bir kelimedir)
  • Garip ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu iki sözcük acayip kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Acayip Kelimesinin Anlamı

Alışılmadık ve garipsenen tavırlar veya durum.

Acayip Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Onun bu acayip tavırlarının altında, aslında çektiği acıları gizleme çabası vardı.
  • Çocukken insana büyüklerin yaptığı çoğu şey acayip gelir.

Acayip Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Bazı evlerde hiç kitap olmuyor, günümüzde kitap okumayan insanlar görünce tuhaf hissediyorum.
  • Suçunu bastırmak için tuhaflaşmaya, bağırıp çağırmaya başladı.
  • Apartmana taşınan yeni komşu, sanki biraz tuhaf birisi.
  • Lunapark deyince heyecanlanmayan tuhaf bir çocuktu Ayşe.

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Acayip Eş Anlamlısı Nedir?  Acayip Kelimesinin Eş Anlamlısı
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