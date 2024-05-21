Acele Eş Anlamlısı Nedir? Acele Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türk Dil Kurumu tarafından da belirtilmiş olan acele kelimesinin eş anlamı olan sözcük, aynı zamanda yine TDK tarafından cümle içinde kullanımı hususunda da örneklendirilmiştir. ''Acele etmek'' veya ''acele'' olarak da ifade edilmekte olan kelime; zaman kaybetmeden ele almak veya harekete geçmek eylemini tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu tanıma göre hem acele kelimesi, hem de acele eş anlamlısı yazım olarak farklı olsa da, anlam bakımından tamamen aynı olarak görünmektedir.

Acele Eş Anlamlısı Nedir?

Acele kelimesi; hem genel manada hem de halk dilinde yaygın olarak; çabuk harekete geçmek, zaman kaybetmeden faaliyette bulunmak anlamını taşımaktadır. Acele eş anlamlısı bu anlamlara bağlı olarak; ''ivedi'' sözcüğü ile tanımlanmaktadır. İvedi veya ivedilik kelimeleri ile acele sözcüğü, yazım bakımından farklı fakat anlam bakımından eksiksiz bir biçimde aynıdır. Bu sayede, cümle içerisinde kullanımları, o cümlenin yapısını bozmamaktadır.

Acele Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Acele kelimesinin eş anlamı olan sözcük Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarında belirtmiş olduğu üzere; ''ivedi'' sözcüğüdür. İvedi ve acele kelimeleri aynı anlamı taşımaktadır ve ifade edilmek istenen anlamı, hatasız bir biçimde cümlenin içerisinde tutmaktadır.

Acele Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Acele kelimesinin cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verilebilir;

-Eğer acele etmezsen otobüsü kaçıracağız!

-Bu ödevi ivedilikle tamamlamalısın.