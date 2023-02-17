Acemi sözcüğü Türkçe'de kendine geniş bir yer bulan, bir işte henüz yeni olan bireyleri temsilen kullanılan bir sözcüktür. Kelimenin anlamı Türk dilini konuşan herkes tarafından bilinmektedir. Ancak pek çok insan acemi zıt anlamlısı nedir sorusuyla bu kelimeyi daha yakından inceliyor. İşte acemi kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ve bu kelimeyle ilgili merak edilenler.

ACEMİ EŞ ANLAMLISI

Aynı anlamı barındıran fakat farklı yazılan kelimeler eş anlamlı olarak adlandırılır. Acemi kelimesi de eş anlamlısı olan bir sözcük olmakla birlikte yazı dilinde ve konuşma dilinde sıkça kullanılır. Aceminin eş anlamlısı olan sözcük ve söz grupları şu şekildedir: Deneyimsiz, toy, bilgisiz, amatör, müptedi. Bu kelimeler birbiri yerine sık sık kullanılır. Eş anlamlıları aynı zamanda aceminin anlamını da vermektedir.

ACEMİ KELİMESİNİN KÖKENİ

Arapça kökenli olan acemi kelimesi her ne kadar anlamı değişerek dilimize yerleşmişse de, köken bakımından incelendiğinde "Arapça bilmeyen, yabani" anlamı karşımıza çıkar.

ACEMİ KELİMESİNİN ANLAMI

Bu kelimenin tanımını TDK şu şekilde yapar: Bir işe yabancı olmak, işi becerememek, eli alışamamak. İşinde veya mesleğinde yeni olan kişi. Bir yere veya bir şeye yabancı olan kişi.

ACEMİ ZIT ANLAMLISI

Zıt anlamlı kelimeler, birbirinin tam aksi anlamları ve ifadeleri temsil etmektedir. Acemi kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ve kelimeler usta, ehil, uzman ve erbap kelimeleridir. Bunlar, işinde belli bir deneyim ve donanıma sahip insanları temsil eden ifadelerdir. Bu ifadeler acemi kelimesinin tam karşıtıdır.

ACEMİ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIMI

Belli ki her şey, hem de en acemi tarafından, işlerin nihayetinde uydurulmuş, zekâsız mizansenlerden ibaret. (N.F. Kısakürek)

Saz çalmada acemi ama sesi iyi

İkimiz de acemi birer aşıktık o zamanlar.

Acemi nalbant gâvur eşeğinde öğrenir. (Atasözü)

Acemi balıkçının ağından balıklar nasıl kaçarsa sen de zamanı öyle kaçırdın.

Sen İstanbul'un acemisi olmalısın.