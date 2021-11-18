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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:36

Açı ölçer nedir? Açı ölçer nasıl kullanılır?

Açı ölçer nedir? Açı ölçer nasıl kullanılır?

Açı ölçer diğer adıyla iletki, açı ölçmeye yarayan alettir. Matematik, geometri ve coğrafya derslerinde oldukça çok kullanılan bir alettir. Açı ölçerler, herhangi bir iş parçasının açısını rahatlıkla bulmanıza yaradıkları için iş açısından büyük kolaylık sağlıyor diyebiliriz. Açı ölçer nedir? Detaylı ele alacağız. Açı ölçer nasıl kullanılır? İşte detaylar…

Kişinin istediği ölçüde açı çizebilmesi ve verilen açıyı ölçmesi için açı ölçerler kullanılır. Parçaların yüzeylerinde düzlemsellik olarak doğru açılar ortaya çıkarabilmek için açı ölçerler tercih edilmektedir. Mühendislik, marangozluk, imalat fabrikalarında açı ölçerler hayati önem arz etmektedir. Kısacası amacına göre kullanım olarak farklı şekilde pratiklik sağlar.

AÇI ÖLÇER NEDİR?

Açı ölçer, verilen açıyı ölçmek amacıyla kullanılır ya da ortada bulunan bir açıyı doğru ölçüde olup olmaması durumuna da kullanılır. Açı ölçmeye yarayan alettir. Doğru ve net bir çizim aşaması çıkarmak isteyenlerin ilk tercihi açı ölçer olmaktadır. Parçaların yüzeylerinde düzlemsellik olarak doğru açılar ortaya çıkarabilmek için açıölçer tercih edilir. Tipik bir iletki genellikle 1°lik aralıklarla ölçeklendirilir. Her 5 veya 10°lik aralık uzun bir çizgi ile belirtilir.

AÇI ÖLÇER NASIL KULLANILIR?

Açıölçer kullanımından bilinmesi gereken en önemli detay, ölçülmüş bir açıda sabit kılınması gerektiği yerde açıölçerin ortasında bulunan vida ile sabitleme gereklidir. Özellikle açı ölçer kaymadan net bir şekilde ölçü okunması tamamlanmış olacaktır. Sıkma vidası ölçüm işlemi bittiğinde yeniden gevşetilip, tekrardan kullanımda faydalı olacaktır.

AÇI ÖLÇER ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Açı ölçer çeşitlerine şu şekilde bakabiliriz:

  • Sabit Açı Gönyesi
  • Ayarlı Açı Gönyesi
  • Verniyeli Açı Gönyesi
  • Üniversal Açı Gönyesi

Kullanım alanına göre açı ölçerler ise şu şekildedir:

  • Dijital Açı Ölçer
  • Dijital Mıknatıslı Açı Ölçer
  • Dijital Eğim Ölçer
  • Su Terazisi
  • Gönye

AÇI ÖLÇER NERELERDE KULLANILIR?

  • Ayarlanmış bir şekilde çizim üzerine açı ölçeri koyduğumuz zaman, burada da çizimi ölçü değerini gösterir.
  • Açıölçer yalnızca çizim için değil tahta, demir gibi farklı materyallerin ölçümünde kullanılır.
  • İstediğimiz ölçüde açı çizmede kullanılır.
  • Verilen açıyı ölçmede kullanılır.
  • Parçaların düzlemselliğinin yanı sıra komşu yüzeyler arasındaki açının kendi sabit açısına eşit olup olmadığını kontrol eder.
  • Marangozluk, mühendislik, inşaat, sanayi, yapı fabrikalarında vb. alanlarda kullanılmaktadır.

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Açı ölçer nedir? Açı ölçer nasıl kullanılır?
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