Açı ölçer nedir? Açı ölçer nasıl kullanılır?

Kişinin istediği ölçüde açı çizebilmesi ve verilen açıyı ölçmesi için açı ölçerler kullanılır. Parçaların yüzeylerinde düzlemsellik olarak doğru açılar ortaya çıkarabilmek için açı ölçerler tercih edilmektedir. Mühendislik, marangozluk, imalat fabrikalarında açı ölçerler hayati önem arz etmektedir. Kısacası amacına göre kullanım olarak farklı şekilde pratiklik sağlar.

AÇI ÖLÇER NEDİR?

Açı ölçer, verilen açıyı ölçmek amacıyla kullanılır ya da ortada bulunan bir açıyı doğru ölçüde olup olmaması durumuna da kullanılır. Açı ölçmeye yarayan alettir. Doğru ve net bir çizim aşaması çıkarmak isteyenlerin ilk tercihi açı ölçer olmaktadır. Parçaların yüzeylerinde düzlemsellik olarak doğru açılar ortaya çıkarabilmek için açıölçer tercih edilir. Tipik bir iletki genellikle 1°lik aralıklarla ölçeklendirilir. Her 5 veya 10°lik aralık uzun bir çizgi ile belirtilir.

AÇI ÖLÇER NASIL KULLANILIR?

Açıölçer kullanımından bilinmesi gereken en önemli detay, ölçülmüş bir açıda sabit kılınması gerektiği yerde açıölçerin ortasında bulunan vida ile sabitleme gereklidir. Özellikle açı ölçer kaymadan net bir şekilde ölçü okunması tamamlanmış olacaktır. Sıkma vidası ölçüm işlemi bittiğinde yeniden gevşetilip, tekrardan kullanımda faydalı olacaktır.

AÇI ÖLÇER ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Açı ölçer çeşitlerine şu şekilde bakabiliriz:

Sabit Açı Gönyesi

Ayarlı Açı Gönyesi

Verniyeli Açı Gönyesi

Üniversal Açı Gönyesi

Kullanım alanına göre açı ölçerler ise şu şekildedir:

Dijital Açı Ölçer

Dijital Mıknatıslı Açı Ölçer

Dijital Eğim Ölçer

Su Terazisi

Gönye

AÇI ÖLÇER NERELERDE KULLANILIR?