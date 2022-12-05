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Giriş Tarihi: 5.12.2022 10:53 Son Güncelleme: 5.12.2022 10:53

Acı Zıt Anlamlısı Nedir? Acı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zıt anlamlı kelimeler çoğunlukla doğru bilinir ve kolay bir anlam ikilisi olarak düşünülür. Ancak bazen kelimelerin olumsuz ek almış halleriyle karıştırılabilir. Zıt adı geçtiğinde kişiler olumsuz ek alan kelimeleri de düşünmeye yatkın olabiliyorlar. Bu gibi durumlardan kaçınmak için her zaman anlamca karşıtına bakılması gerekmektedir.

Acı Zıt Anlamlısı Nedir? Acı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zıt anlamlı kelimeler bir kelimenin anlamca karşıtı olarak karşımıza çıkar. Çoğu zıt anlamlı kelimeyi bir arada kullanabilsek de bazen zıt anlamlısının ne olduğunu düşüneceğimiz ve emin olamayacağımız kelimeler de karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda olumsuz eki almış olanını düşünmekten ziyade kelimenin anlamını düşünüp anlamca karşıtını bulamaya çalışmalıyız. Bu yazımızda acı kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısının ne olduğuna değineceğiz.

Acı Kelimesinin Anlamı Nedir?

Günümüzde acı kelimesi hem mecaz anlamıyla hem de gerçek anlamıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Akla gelen ilk anlamı dilimizde bıraktığı yakıcı tattır.

Acı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Ağzımızın içinde bulunan dilimiz tat almamızda bize yardımcı olan ve tatları ayrıştıran bir organımızdır. Belki de en keskin tatlardan biri olan acının zıt anlamlısı bu tat duyumunun karşıt kavramıdır. Acı kelimesini zıt anlamlısı '' tatlı'' kelimesidir.

Acı Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?

  • Adanalı arkadaşının getirdiği şalgamın ekstra acı olmasına çok şaşırmıştı.
  • En sevdiği yiyeceklerin başında tatlılar yer alıyordu.
  • Geçmişe baktığında, acı tatlı yaşanan her şey için şükrediyor.
  • Acı deneyimler yaşamış ama bunların sonunda çok sağlam bir karakteri olmuştu.

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Acı Zıt Anlamlısı Nedir? Acı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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