Zıt anlamlı kelimeler bir kelimenin anlamca karşıtı olarak karşımıza çıkar. Çoğu zıt anlamlı kelimeyi bir arada kullanabilsek de bazen zıt anlamlısının ne olduğunu düşüneceğimiz ve emin olamayacağımız kelimeler de karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda olumsuz eki almış olanını düşünmekten ziyade kelimenin anlamını düşünüp anlamca karşıtını bulamaya çalışmalıyız. Bu yazımızda acı kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısının ne olduğuna değineceğiz.

Acı Kelimesinin Anlamı Nedir?

Günümüzde acı kelimesi hem mecaz anlamıyla hem de gerçek anlamıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Akla gelen ilk anlamı dilimizde bıraktığı yakıcı tattır.

Acı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Ağzımızın içinde bulunan dilimiz tat almamızda bize yardımcı olan ve tatları ayrıştıran bir organımızdır. Belki de en keskin tatlardan biri olan acının zıt anlamlısı bu tat duyumunun karşıt kavramıdır. Acı kelimesini zıt anlamlısı '' tatlı'' kelimesidir.

Acı Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?