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Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:17

Açık eş anlamlısı nedir? Açık kelimesinin eş anlamlısı

Açık eş anlamlısı nedir? Açık kelimesinin eş anlamlısı

Kullandığımız her kelimenin kökeni, eş anlamlısı ve anlamı kişiler tarafından merak konusu olur. Kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak, günlük hayat içindeki konuşmalarımız ve yazışmalarımızda daha anlamlı cümleler kurmamıza yardımcı olur. Bu yüzden bireyler duydukları ya da okudukları kelimelerin anlamlarını araştırmak için çana gösterir. Bu kelimelerden birisi de açık kelimesidir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda açık kelimesi hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik. İşte, Açık eş anlamlısı nedir? Açık kelimesinin eş anlamlısı.

Türkçede bazı kelimeler dilimize farklı toplumlar ile kurduğumuz etkileşim sonucu ortaya çıkarken, bazı kelimeler ise Türkçe kökenlidir. Bazı kelimelerin ise etimolojisi hakkında net bir bilgi bulunmaz. Açık kelimesi de bu kelimelerin arasında yer alır. Kelimenin kökeni hakkında net bir ifade bulunmasa da anlamı ve eş anlamlısı kişiler tarafından araştırılmaya devam etmektedir. Peki, Açık eş anlamlısı nedir? Açık kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümleler kurulur. İşte merak edilen soruları tüm cevapları.

Açık kelimesinin anlamı

Açık kelimesi günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerin başında yer alır. Bu kelimenin kökeni hakkında net bir ifade ise bulunmamaktadır. Kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre de iki tanımı bulunur. Bunlardan biri kapalı durumda olmayan kapı, kutu vb. cisimler. Bir diğer tanım ise geçişe uygun olan, hiçbir şekilde önünde engel bulunmayandır.

Açık kelimesinin eş anlamlısı

Gün içinde kurduğumuz cümlelerde en çok kullandığımız kelimelerden biri olan açık kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Açık kelimesinin eş anlamlı kelimeleri bariz, belli, aleni, belirgin, besbelli, şüphesiz ve zahir olarak sıralanabilir. Bu kelimeler yazılış olarak birbirlerinden tamamen farklıdır. Bu kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Cümle içerisinde herhangi bir anlam bozukluğuna yol açılmayacaktır.

Açık kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Açık gördüğü kapıdan kimseye sormadan girdi.
  • Kutuyu açtıktan sonra gördüklerinden hiç memnun olmamıştı.
  • Her şeyi açık bir şekilde konuşamadıkları için yanlış anlaşılmalar oluştu.
  • Yağmurdan sonra havanın açık olması yolculuğu kolaylaştırdı.

Açık kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Yalan söylemeye devam ediyordu ancak her şey bariz bir şekilde ortadaydı.
  • Onun yapmadığı besbelliydi ama kimse inanmıyordu.
  • Zahir bir geleceği olması için gece gündüz çalıştı.
  • Şüphesiz ki yaşanılanlardan sonra geriye dönüş yoktu.
  • Yanlış yaptığı aleni bir şekilde ortadaydı.
  • Tüm soruların cevabını herkesin bildiği oldukça belliydi.

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Açık eş anlamlısı nedir? Açık kelimesinin eş anlamlısı
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