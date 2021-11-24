Türkçede bazı kelimeler dilimize farklı toplumlar ile kurduğumuz etkileşim sonucu ortaya çıkarken, bazı kelimeler ise Türkçe kökenlidir. Bazı kelimelerin ise etimolojisi hakkında net bir bilgi bulunmaz. Açık kelimesi de bu kelimelerin arasında yer alır. Kelimenin kökeni hakkında net bir ifade bulunmasa da anlamı ve eş anlamlısı kişiler tarafından araştırılmaya devam etmektedir. Peki, Açık eş anlamlısı nedir? Açık kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümleler kurulur. İşte merak edilen soruları tüm cevapları.

Açık kelimesinin anlamı

Açık kelimesi günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerin başında yer alır. Bu kelimenin kökeni hakkında net bir ifade ise bulunmamaktadır. Kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre de iki tanımı bulunur. Bunlardan biri kapalı durumda olmayan kapı, kutu vb. cisimler. Bir diğer tanım ise geçişe uygun olan, hiçbir şekilde önünde engel bulunmayandır.

Açık kelimesinin eş anlamlısı

Gün içinde kurduğumuz cümlelerde en çok kullandığımız kelimelerden biri olan açık kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Açık kelimesinin eş anlamlı kelimeleri bariz, belli, aleni, belirgin, besbelli, şüphesiz ve zahir olarak sıralanabilir. Bu kelimeler yazılış olarak birbirlerinden tamamen farklıdır. Bu kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Cümle içerisinde herhangi bir anlam bozukluğuna yol açılmayacaktır.

Açık kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Açık gördüğü kapıdan kimseye sormadan girdi.

Kutuyu açtıktan sonra gördüklerinden hiç memnun olmamıştı.

Her şeyi açık bir şekilde konuşamadıkları için yanlış anlaşılmalar oluştu.

Yağmurdan sonra havanın açık olması yolculuğu kolaylaştırdı.

Açık kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım