Açık Hava Basıncı Ne İle Ölçülür? Açık Hava Basıncı Nedir, Nelere Bağlıdır?

Dünya atmosferinde bulunan bazı özel gazlar bulunmaktadır. Bu gazların ağırlığı sebebi ile açık hava basıncı gibi durumlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca açık hava basıncını ölçen özel aletler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra açık hava basıncının bağlı oldu özel faktörler de bulunmaktadır. Tüm bu faktörlerin yanında açık hava basıncının insan yaşamı üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır.

Açık Hava Basıncı Nedir?

Atmosferimizde bazı özel gazlar bulunmaktadır. Bu gazların uygulamış olduğu basınca açık hava basıncı denmektedir. Bu basıncın sebebi ise gazların ağırlığı ile bir kuvvet uygulamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca açık hava basıncının diğer adı atmosfer basıncıdır. Açık hava basıncının az olduğu yerler genel olarak alçak basınç alanı olarak ifade edilir. Bu değerler ise 45 derece enleminde yaklaşık 15 derece sıcaklıkta deniz seviyesinde 1 cm²'lik yüzeye düşen hava ağırlığından azdır. Eğer fazlaysa da yüksek basınç olarak adlandırılır. Günlük hayattan bazı açık hava basıncı örnekleri verebiliriz:

Tek taraftan küçük bir delik açılan yağ tenekesindeki yağ dökülmez. Bunun nedeni deliğe uygulanan açık hava basıncının yağın dökülmesini engellemesidir. İki taraftan delik açılırsa, diğer delikten tenekenin içine hava girer ve yağın itilerek dışarı çıkmasını sağlar.

İçi boş kutunun içindeki hava boşaltılırsa, kutu açık hava basıncı etkisiyle içe doğru çöker (büzülür).

İçi su dolu bardağın ağzına kağıt kapatılarak ters çevrilirse bardaktaki su dökülmez. Bunun nedeni, bardaktaki suyun ağırlığı nedeniyle kağıda uyguladığı basıncın, açık hava basıncı tarafından dengelenmesidir.

Açık Hava Basıncı Nelere Bağlıdır?

Atmosfer basıncı ilk olarak 1643 yılında bulunmuştur. Toriçelli isimli İtalyan bilim insanı ilk olarak cıva ile deniz seviyesinde bazı deneyler yapmıştır. Bu deneyler sonucunda atmosfer basıncının bağlı oldu bazı faktörler de keşfedilmiştir. Bu deneyle birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda açık hava basıncının bağlı olduğu faktörler şunlardır:

Yer çekimi

Sıcaklık

Mevsim

Yükseklik

Rüzgarlar

Bazı dinamik etkenler

Açık Hava Basıncı Ne İle Ölçülür?

Açık hava basıncı fizik biliminde ve coğrafya alanında oldukça sık kullanılan bir ifadedir. Açık hava basıncının neyi ifade ettiğinden bahsetmiştik. Burada ise açık hava basıncını ölçen alet ve açık hava basıncıyla çalışan araçlar gibi bazı önemli yerleri açıklayacağız.

Öncelikle atmosfer basıncını yani açık hava basıncı barometreyle ölçülmektedir. Barometrenin ölçtüğü değerler milibar cinsinden ifade edilmektedir. Açık hava basıncıyla çalışan araçlara baktığımızda ise karşımıza gezi balonu, sıcak hava balonu, vantilatör gibi araçlar çıkmaktadır.

Açık Hava Basıncı Sıcaklık İle İlişkisi Nedir?

Atmosfer basıncını etkileyen en önemli etmen sıcaklıktır. Bunun nedeni ise sıcaklığın günlük ve mevsimsel olarak sürekli değişmesidir. Bu değişimler sonucunda ısınan hava genleşerek yükselir. Bu durumda gazların seyrelmesi nedeniyle basınç düşer ve alçak basınç alanı oluşur. Eğer hava soğursa da havadaki gaz molekülü sayısı artar çünkü soğuyan hava sıkışarak aşağı iner. Bu durumda ise yüksek basınç alanları oluşur.