Açık liselere geçiş azaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılında özellikle merdivenaltı kurslarla mücadele etmek ve öğrencilerin örgün öğretimde kalmasını desteklemek amacıyla Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle açık liselere geçişi zorlaştırmıştı. Yapılan düzenlemeyle aynı zamanda örgün eğitimden açık öğretime geçişleri azaltarak öğrencilerin akranlarıyla sosyal ve akademik etkileşimlerini sürdürmeleri amaçlanmıştı. MEB'in bu kararının, öğrenciler üzerinde olumlu bir etkisi olurken, açık liselere geçişte önemli bir düşüş sağlandı. Bakanlığın son verilerine göre, açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısı bir yılda 437 bin 169'dan 55 bin 20'ye gerilerken, yüzde 88 oranında azalma sağlandı.

NAKİL SÜRECİ ZORLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yapılan düzenlemeyle özellikle üniversiteye hazırlık adı altında faaliyet gösteren legal olmayan merdivenaltı kurslara izin vermeyeceklerini, bunlarla mücadele için 11'inci sınıftan 12'ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişimi, nakil süreçlerini zorlaştırdıklarını, öğrencilerin eğitimlerini kendi okullarında sürdürmelerini istediklerini ifade etmişti. Halihazırda mazereti uygun görülen öğrenciler açık liselere nakil ve geçiş yapabiliyor. Bu kapsamda, milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim ile örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler açık lise eğitiminde yararlanabiliyor.