Açık öğretime geçiş esasları yönetmelikle netliğe kavuştuyönetmelikle

MILLÎ Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Buna göre örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine anne veya babası vefat eden, hakkında koruma eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan, harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan, aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları, milli sporcular, veli talebi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine gerekli şartları taşımaları hâlinde nakil ve geçiş yapabilecekler. Öğrencilerin belirtilen hâllerin ortaya çıkmasından itibaren en geç altı ay içinde başvuruda bulunmaları gerekecek.