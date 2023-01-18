Açık Oturum Nedir? Açık Oturumun Özellikleri, Amaçları ve Konuları Neler?

Açık oturum, radyo ve televizyonlarda da gördüğümüz üzere çok rağbet gören bir konu haline geldi. Birçok profesyonel tartışmacının bu tartışma biçimine katıldığı, siyaset, edebiyat ve birçok konuyu ele aldığı profesyonel bir oturumdur. Açık oturum ve sempozyum farkı da merak edilmekte, aynı olduğu bile düşünülmektedir. Fakat açık oturumda dinleyici varken sempozyumda sadece davetliler olmaktadır. İzleyici yer almamaktadır. Hadi gelin açık oturum nedir adlı yazımızı beraber inceleyelim.
Açık oturum, geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek ve toplumun genelini ele aldığı bir tartışma biçimidir. Kültür, bilim, siyaset, edebiyat ve birçok alanda herhangi bir konu üzerinde belirli bir başkan tarafından yönetilirken bir masa etrafında toplanılan, alanlarında profesyonel bireylerin dinleyici önünde ayrıntılı bir şekilde konuşma gerçekleştirmesine açık oturum adı verilir.
Açık oturum, daha önceden geniş salonlarda izleyiciyle birlikte gerçekleştirilirdi. Direkt olarak izleyerek ve dinleyerek açık oturum olurdu. Fakat günümüzde artık radyo ve televizyonlar aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Bu şekilde daha geniş kitlelere ulaşılabiliyor, bir salondan beş, on kat daha fazla dinleyiciye erişilebiliyor.
Açık oturumun konuları önceden belirlenerek konularında uzman kişilere bu konu hakkında bilgiler verilir. Konularında uzman kişiler, bu konu hakkında araştırmalar yaparak hazırlıklı bir şekilde gelirler. Araştırma yapmazlarsa, amaca ulaşmakta birçok problem gerçekleşebilir.
Açık oturumu başkanı ise açık oturumu yönetmekle mükelleftir. Açık oturum sırasında çok yüksek iniş ve çıkışlar olabiliyor. Bu tartışma biçiminin halka sunulması için bu iniş çıkışların olmaması gerekiyor. Bazen konular saptırılabiliyor. Konudan sapılmamalı ve net olunmalıdır. Seyircilere anlaşılır bir dille aktarılmalı ve bakış açısı kazandırılmak amaçlanmalıdır.
Açık oturum, adından da görüleceği gibi toplumu ilgilendiren güncel problem veya sorunlar hakkında bir tartışma yaratarak dinleyicileri bilgi sahibi yapmak ve sorunları açık oturum sayesinde çözebilmeyi amaçlar. Bu şekilde katılımcı olarak çağırılan kişiler, konuyu farklı yönlerden ele alarak çözümler üretirler. Ve izleyicinin bilgilenmesini sağlarlar.
Stüdyolarda gerçekleşen açık oturumda, izlemeye gelen seyircilerin sorularını alınır ve uzman konuşmacılara sunulur. Uzman olan konuşmacı ise halkın anlayacağı dilde bu sorulara bir açıklama yapar. Ve halkı bilinçlendirmeyi amaçlar.
Açık oturum konuları genel olarak belli değildir. Gündemde ki kültür, bilim, siyaset, edebiyat ve birçok alanda konular ele alınır. Açık oturumda konunun halkı ilgilendirmesi gerekir. Halkı ilgilendirmeyen bir açık oturum yapılamaz. Büyük çoğunluğu halkı ilgilendirir ve problemi çözmek adına yapılır. Halk tarafından yanlış anlaşılan veya halka yanlış lanse edilen konuları ele alır.