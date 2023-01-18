Açık Oturum Nedir? Açık Oturumun Özellikleri, Amaçları ve Konuları Neler?

Açık oturum, radyo ve televizyonlarda da gördüğümüz üzere çok rağbet gören bir konu haline geldi. Birçok profesyonel tartışmacının bu tartışma biçimine katıldığı, siyaset, edebiyat ve birçok konuyu ele aldığı profesyonel bir oturumdur. Açık oturum ve sempozyum farkı da merak edilmekte, aynı olduğu bile düşünülmektedir. Fakat açık oturumda dinleyici varken sempozyumda sadece davetliler olmaktadır. İzleyici yer almamaktadır. Hadi gelin açık oturum nedir adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Açık Oturum Nedir?

Açık oturum, geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek ve toplumun genelini ele aldığı bir tartışma biçimidir. Kültür, bilim, siyaset, edebiyat ve birçok alanda herhangi bir konu üzerinde belirli bir başkan tarafından yönetilirken bir masa etrafında toplanılan, alanlarında profesyonel bireylerin dinleyici önünde ayrıntılı bir şekilde konuşma gerçekleştirmesine açık oturum adı verilir.

Açık oturum, daha önceden geniş salonlarda izleyiciyle birlikte gerçekleştirilirdi. Direkt olarak izleyerek ve dinleyerek açık oturum olurdu. Fakat günümüzde artık radyo ve televizyonlar aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Bu şekilde daha geniş kitlelere ulaşılabiliyor, bir salondan beş, on kat daha fazla dinleyiciye erişilebiliyor.

Açık oturumun konuları önceden belirlenerek konularında uzman kişilere bu konu hakkında bilgiler verilir. Konularında uzman kişiler, bu konu hakkında araştırmalar yaparak hazırlıklı bir şekilde gelirler. Araştırma yapmazlarsa, amaca ulaşmakta birçok problem gerçekleşebilir.

Açık oturumu başkanı ise açık oturumu yönetmekle mükelleftir. Açık oturum sırasında çok yüksek iniş ve çıkışlar olabiliyor. Bu tartışma biçiminin halka sunulması için bu iniş çıkışların olmaması gerekiyor. Bazen konular saptırılabiliyor. Konudan sapılmamalı ve net olunmalıdır. Seyircilere anlaşılır bir dille aktarılmalı ve bakış açısı kazandırılmak amaçlanmalıdır.

Açık Oturumun Özellikleri

Belli bir seyirci önünde, günümüzde ise televizyon ve radyolarda, konusunda uzman kişiler belli bir konuda karşılıklı bir şekilde konuşma gerçekleştirir.

Açık oturumda amaç, izleyiciler tarafından ayrıntılı bir şekilde düşünülmesidir.

Konuşmayı yöneten, başlatan ve yönlendiren bir adet başkan bulunmaktadır.

Açık oturumda en az üç katılımcı en fazla da altı katılımcıya yer verilmektedir.

Açık oturuma katılan kişiler sırası geldikçe ve aynı zamanda eşit sürelerde konuşmalar gerçekleştirmektedirler.

Katılımcıların kullandığı üslup düzgün olmalı ve herkese de saygıları olmalıdır.

Günümüzde genellikle televizyon ve radyolarda gösterilir.

İzleyiciler aynı zamanda sadece dinleyicidir. Soru soramaz ve sadece dinleyebilirler.

Toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda konuşma yapılabilir.

Açık Oturumda Başkanın Görevleri

Açık oturuma başlamadan önce katılımcıları seyirciye duyurmak,

Ele alınacak konuyu seyirciye söylemek,

Konuşan kişilere eşit sayıda ve sürede zaman vermek,

Sorduğu sorularla tartışmayı istenen noktada kalmasını sağlamak,

Arada bir konuşulan konuyu toparlayarak seyirciye bilgi aktarmak,

Açık oturuma katılan kişileri konuşma sırasında uyararak, birbirlerine karşı saygılı olmasını sağlar ve kişisel sataşmalara engel olmakla görevlidir.

Açık Oturumda Konuşmacıların Özellikleri

Konuşan kişiler alanında uzman olmaları gerekiyor.

Konuşulacak konuyla ilgili önceden hazırlık yapmak zorundadırlar.

Konuşma sırasındayken açık oturuma katılan konuşmacılara ve seyircilere saygılı bir üslup kullanmalıdırlar.

Açık Oturum Amaçları

Açık oturum, adından da görüleceği gibi toplumu ilgilendiren güncel problem veya sorunlar hakkında bir tartışma yaratarak dinleyicileri bilgi sahibi yapmak ve sorunları açık oturum sayesinde çözebilmeyi amaçlar. Bu şekilde katılımcı olarak çağırılan kişiler, konuyu farklı yönlerden ele alarak çözümler üretirler. Ve izleyicinin bilgilenmesini sağlarlar.

Stüdyolarda gerçekleşen açık oturumda, izlemeye gelen seyircilerin sorularını alınır ve uzman konuşmacılara sunulur. Uzman olan konuşmacı ise halkın anlayacağı dilde bu sorulara bir açıklama yapar. Ve halkı bilinçlendirmeyi amaçlar.

Açık Oturum Konuları

Açık oturum konuları genel olarak belli değildir. Gündemde ki kültür, bilim, siyaset, edebiyat ve birçok alanda konular ele alınır. Açık oturumda konunun halkı ilgilendirmesi gerekir. Halkı ilgilendirmeyen bir açık oturum yapılamaz. Büyük çoğunluğu halkı ilgilendirir ve problemi çözmek adına yapılır. Halk tarafından yanlış anlaşılan veya halka yanlış lanse edilen konuları ele alır.