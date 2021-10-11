Açık Zıt Anlamlısı Nedir? Açık Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Kelimelerin anlamları ve cümle içinde kullanılışları ile ilgili bir kafa karışıklığı yaşadığımızda sözlükler imdadımıza koşar. Sözlükler, kullandığımız sözcüklerin eş anlamlılarını ya da zıt anlamlılarını kolayca öğrenebilmemiz için de başvurabileceğimiz birincil kaynaklardır.

AÇIK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Bir kelimenin zıt anlamlısını öğrenmeden önce iyice öğrenmemiz gereken ilk şey kelimenin kendi anlamıdır. Türk Dil Kurumu senelerdir Türkçe dilinin korunması ve yaşatılması adına yürüttüğü çalışmaların yanında bir de sözlükleriyle Türkçe kelimelerin kolayca akılda kalmalarına yardımcı oluyor.

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre açık kelimesinin birincil anlamı "Açılmış, kapalı olmayan" demektir. TDK'ya göre açık kelimesinin diğer anlamları ise şöyle sıralanır:

Engelsiz, serbest.

Örtülmemiş olan, çıplak durumdaki.

Çalışır durumda olan.

Anlaşılması kolay olan.

Görevlisi olmayan (Açık kadro)

Olduğu gibi ortada olan, gizliliği bulunmayan.

Her türlü fikre saygılı ve hoşgörülü olan.

Rengi koyu olmayan.

Görünür, belirgin durumda olan.

Denizin ya da belli bir yerin uzakta kalan kısmı.

AÇIK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Bir kelimeyi anlam bakımından tamamen karşıt durumda temsil eden kelimelere zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı kelimeler denir. Kelimede anlam konusunun en önemli başlıklarından biri olan zıt anlamlı kelimeler konusunda dikkatli olunması gereken birkaç detaydan bahsedilir.

Bu detayların ilki zıt anlamlı kelimeler ve olumsuz anlamlı kelimelerle ilgilidir. Bir kelimesinin olumsuz anlamlısının o kelimenin karşıt anlamlısı olmadığını bilmek gerekir. Mesela üzülmek kelimesinin karşıt anlamlısı olan üzülmemek, o kelimenin zıttı değildir. Üzülmek kelimesinin zıt anlamlısı sevinmek olabilir, üzülmemek değil. Bu yüzden her kelimenin bir zıt anlamlısı olmayabilir.

Bunlara göre açık kelimesinin zıt anlamlısı birincil anlamıyla düşünüldüğü zaman kapalı kelimesidir.

AÇIĞIN ZIT ANLAMLISI KAPALI KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Açık zıt anlamlısı olan kapalı kelimesinin TDK'ya göre ilk anlamı "Kapanmış olan, açılmamış." demektir. Ancak tıpkı açık kelimesinde olduğu kapalı kelimesinde de ikinci ve üçüncü anlamlar bulunur. İşte açık kelimesinin zıt anlamlısı olan kapalı kelimesinin diğer anlamları:

Çalışma süresi biten yer.

Geçilmez durumdaki.

Başı örtülü olan.

Açık ifadeler kullanılmadan örtülü anlatılan.

Gizli saklı toplantılar.

Çıplaklığa yer vermeyen kıyafetler.

İçe dönük, kendi halinde olan insan.

Karanlık, güneşsiz hava.

Dışarısıyla ilişkisi olmayan.

Zıt anlamlı kelimelerle ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da kelimesinin zıt anlamlısının ne olacağını, o kelimenin cümle içinde hangi anlamıyla kullanıldığı belirler. Mesela açık kelimesini ele alalım.

Açık kelimesinin anlamlarından biri rengi koyu olmayan anlamıydı. "Açık yeşil bir yelek ördüm sana" cümlesindeki açık kelimesinin zıt anlamlısı olarak kapalı kelimesini kabul edemeyiz. Bu cümlede açık kelimesinin zıt anlamlısı sadece koyu kelimesi olabilir. "Açık yeşil" tamlamasının karşıtı ancak "Koyu yeşil" olabilir, "Kapalı yeşil" olamaz.

AÇIK KELİMESİNİN VE AÇIĞIN ZIT ANLAMLISI KAPALI KELİMESİNİN GEÇTİĞİ CÜMLELER