Acılarla baş etmenın yolu... Ders çalışarak unutun

TÜM ülkeyi yasa boğan deprem felaketi tüm öğrencileri derinden etkiledi. Uzmanlar öğrencilerin üzüntü ve tasalarını derslerine yoğunlaşarak atlatacaklarını söylüyor. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere bu dönemi atlatabilmeleri için tavsiyelerde bulundu:Çalışmaya başladığınızda beyniniz düşüncenizin odağını değiştirecektir. Yaptığınız çalışmaya ne kadar konsantre olursanız o kadar üzüntü ve tasadan uzaklaşacaksınız. Dolayısıyla çalışmak sizi iyileştirmeye başlayacaktır.Çalışmaya başlamakta sorun yaşamamak için masanızın üzerinde sadece çalışmanız gereken dersle ilgili kitap, defter veya testlerinizin olmasına dikkat ediniz.Masanız ne kadar sade ise çalışmaya başlamanız o oranda kolaylaşacaktır. Dolayısıyla masanıza not alacağınız, özet çıkaracağınız veya soru çözeceğiniz bir defterle birlikte bir kalemin olması sizin çalışmaya daha kolay başlamanızı sağlayacaktır.Kendinizi en mutsuz ve umutsuz hissettiğiniz anlarda yapacağınız çalışmanın gelecekte hayal ettiğiniz yaşantıya ulaşmak için olduğunu kendinize hatırlatınız.