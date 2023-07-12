Acımak Karakterleri - Acımak Roman Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Acımak karakterleri Reşat Nuri tarafından 1928 yılında yayınlanan eserinde; çalışkan, başarılı fakat zaafı olanlara karşı acımasız olan Zehra Öğretmen etrafında yoğunlaşmaktadır. Zehra Öğretmen ve diğer Acımak kahramanları, sonradan anlaşılan trajik bir konunun çevresinde kümelenirler. Bu bağlamda Acımak romanı kişileri ile bir diğer kahraman olan Mürşit Öğretmenin dramatik hikâyesini anlatır. Bu noktada ele alacağımız Acımak kahramanı özellikleri ve karakter analizi, romanın daha iyi anlaşılmasında yardımcı olacaktır.

Acımak Romanı Özellikleri Nedir?

Reşat Nuri Güntekin, Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızın en üretken yazarlarından biridir. kaleme aldığı birçok eser arasında Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü ve benzeri romanları ile tanınan yazar, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik ve müfettişlik yapmıştır. Onun bu durumu Anadolu'yu daha iyi tanımasına yardımcı olurken çoğu roman ve hikâyesinin konusunu da buralarda yaşadığı olaylardan ve gözlemlerinden seçmiştir. Yazarın Anadolu'yu konu edinen eserlerinin yanı sıra olayların İstanbul'da geçtiği Acımak isimli romanının da ayrı bir yeri ve önemi vardır. Reşat Nuri Güntekin'in 1928 yılında yayımlanan bu eserinde; çalışkan ve başarılı olan ancak ona karşı zaaf gösteren insanlara acımasız davranan Zehra Öğretmen ile babası Mürşit Bey'in başından geçen dramatik yaşam öyküsünü anlamaktadır.

Reşat Nuri Güntekin bu romanında konu olarak, cumhuriyet öncesinde ve yeni mezun olan, idealist ve genç bir üniversitelinin iş ve sosyal yaşamındaki çatışmalarını ve uyumsuz ilişkilerini anlatır. Romanda bunlar anlatılırken bir yandan dönemin memuriyet hayatının küflenmiş yapısına ait önemli bilgiler da verilmektedir.

Acımak Romanı Konusu Nedir?

Acımak, Reşat Nuri Güntekin'in çok okunan eserleri arasında olan ve1928 yılında basılan ve bir çırpıda biten bir romanıdır. Yazar bu eserinde, küçük yaşta gördüğü kötü yaşamlardan ve davranışlardan dolayı acıma duygusunu kaybeden bir öğretmeni konu edinir. Aile içi ilişkileri gözler önüne seren Acımak, aynı zamanda dönemin memuriyet ilişkilerine ve yaşamına da ışık tutar.

Acımak Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Acımak romanın karakterleri ve özellikleri:

Zehra: Yaptığı mesleği çok seven idealist bir öğretmendir. Küçüklüğünde yaşadığı bazı kötü durumlar ve olaylar, onu insanlara karşı kötümserleştirmiştir. Bu nedenle kimseye acımaz ve ona acıyıp zaaf gösterenlere de kötü davranır.

Mürşit Efendi: Zehra'nın babasıdır. Duygusal olan Mürşit Efendi; çalışkan, saf ve temiz kalpli bir insandır.

Meveddet Hanım: Zehra'nın annesi olan Meveddet Hanım; Yaşına göre genç, çekici ve güzel bir kadındır. Çok fazla otoriter olduğu için memnun etmek bir hayli zordur.

Makbule Hanım: Meveddet Hanım'ın annesi olan Makbule Hanım, romanda iyi biri olarak gösterilse de kurnaz ve çıkarcıdır.

Feriha: Zehra'nın ablası olan bu kız, son derece süslü ve eğlenceyi çok seven biridir.

Tevfik Hayri Bey: Zehra'nın okul müdürüdür. Zehra'nın iyiliğini isteyen iyi kalpli bir insandır. Babasını affetmesi için elinden geleni yapar.