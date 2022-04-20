Açısal Hız Formülü Hesaplama: Açısal Hız Nasıl Hesaplanır Ve Bulunur?

Açısal hız; cisimlerin birim zamanda açısal olarak yer değiştirme miktarı olarak ifade edilir. Vektörel hız olarak da ifade edilir. Cisimlerin eksenlerindeki dönüşleri ile hızlarını ifade eder. SL birim radyan\saniye olarak ifade edilir.

Açısal Hız Formülü

Bir nesnenin birim zamanda açısal anlamda yer değiştirme miktarı açısal hız olarak ifade edilir. Vektörel olmasının yanında, bir cisim bir eksen üzerinde dönüş hızını ve yönünü verir. SL birimi radyan/saniyedir. Genel olarak omega sembolü ile gösterilir. Dönüş düzlemine dik ve sağ el kuralı ile bulunur.

Açısal hız, fizikte en ön planda olan formüller arasında yer alır. Nesnenin birim zamanda açısal anlamda yer değiştirme miktarı olarak ifade edilir. Vektörel olmasının yanında cismin bir eksen üzerindeki hızını ve dönüş yönünü verir.

W ile ifade edilen açısal hız, dairesel hareket eden nesneyi merkez noktasına bağlayan yarıçap vektörü tam tur dönüğünde toplamda 2pi radyan açı birimi tarama yapar. Bu süreçte bir periyot zaman geçer.

Q= W*t

2*Pi= W*t

W= (2*Pi) / (T)

P; periyot, t zaman, w: açısal hız

Açısal Hız Nasıl Hesaplanır?

Açısal hız hesaplama işlemi merkez noktaya göre yapılır. İlk olarak açısal hızı hesaplanacak ola noktaya çizgi çizilmelidir. Sonrasında ise cismin hızı düzlemde bileşenlerine ayrılır. Eğer cismin karşı bir birleşeni yoksa, o zaman cismin çember oluşturacak şekilde dönüğü ifade edilir.

Dik olan hareketler ile açısal hız meydana gelir. İki boyutlu hareketlerde her zaman tek sayı vardır. Aynı zamanda yönü bulunmaz. İki boyutlu olan harekette açısal hız işaretleri eksenin değişmesi ile birlikte değişir.

Açısal hız hesaplama süreçlerinde oluşan yarı çapın yönü hesaplamalara dahil edilmez. Bunun nedeni yarıçapa bağlı olan hareket parçacıları cismin yönüne etki etmemesidir.

Açısal hız ile alakalı sorular sınavlarda çok sık çıkmaktadır. Özellikle lise ve üniversite sınavlarında bu konu başlığında çok fazla soru sorulur. Mantığını doğru bir şekilde kavradıktan sonra, soruların çözümü oldukça basit olmaktadır.