Açısal Momentum Formülü Hesaplama: Açısal Momentum Nasıl Hesaplanır Ve Bulunur?

Cisim m kitlesine sahipken v hızı ile hareket ettiği zaman momentuma sahip olur. Bunun nedeni, cismin hareketini sağlayan F kuvveti olmasıdır. Kuvvet momentum ile doğru orantılı ve aynı yönlüdür. Kütle sabit kalması halinde durum bu şekilde devam eder. Kütle değişmesi hızın da değişmesi anlamına gelir. Momentum değişimi olduğunu ifade edilebilir.

Açısal Momentum Formülü

Cismin dönüş hareketine devam etmek istemesi açısal momentum şeklinde ifade edilir. Cismin şekli, hızı ve kütlesine göre bu durum değişkenlik gösterebilir. Vektör birimi olarak karşımıza çıkar. Cismin belli bir eksende sahip olduğu dönüş hızının ve eylemsizliğinin ifade için kullanılır.

Açısal momentum formülü L=Iw olarak ifade edilir.

Açısal momentum teori olmakla birlikte pratik örnekler ile çok daha iyi anlaşılır. Açısal mometun pratik örnekleri üzerinden konuyu net algılamak daha basit olacaktır.

Açısal Momentum Nasıl Hesaplanır?

Momentum, cismin enerjisi nedeniyle sahip olduğu harekettir. P harfi ile ifade edilir. Momentum hakkında bilgi edinmek, Açısal momentumu anlamak için öncelik olacaktır. Momentum kuvvet ile doğru orantılıdır. Aynı zamanda aynı yönlüdür. Kütle değişmez ise bu durum geçerlidir. Kütlenin değişmesi aynı zamanda hızın değişmesine neden olur. Bu da momentumu değiştirir.

Açılsa Momentum L harfi ile ifade edilir. Çizgisel mometum vektörünün bir noktaya göre dönmesi olarak ifade edilir. Kavramı net anlamak için açısal hıza bakmak gerekir. Hız, birim zamanda alınan yolu ifade eder. v=x/t formülü ile ifade edilir. Açısal hız (w) birim zamanda taranan açıdır.

Sisteme dışardan biri kuvvet uygulamazsa, momentum sabit kalır. Dönme hareket ile alakalı olarak sisteme dışardan biri tork uygulamazsa açısal momentum sabit kalır. Genel olarak hareket eden bir şeyi görmeden hareketini anlamak basit olmaz. Bu nedenle videolu anlatımlar konuyu algılamanız noktasında sizlere yardımcı olacaktır.

Lise ve üniversite düzeyinde öğrencilerin karşısına çok sık çıkan bu konu hakkında pratikleşmek için çok fazla soru çözmek gerekmektedir. Konu hakkında çözdüğünüz sorular, fiziki kavramları kafanızda netleştirme noktasında da sizlere yardımcı olur.