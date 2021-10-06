Aciz eş anlamlısı nedir? Aciz kelimesinin eş anlamlısı

Farklı eş anlamlara sahip olan aciz kelimesi genel manada güçsüzlük anlamına gelmektedir. İşte, aciz kelimesinin eş anlamı…

ACİZ KELİMESİNİN ANLAMI

Aciz kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre; gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük ve beceriksizlik anlamlarına gelmektedir.

ACİZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Aciz kelimesini karşılayan üç tane eş anlamlı kelime vardır. Aciz kelimesine eş değer olan eş anlamlı kelimeler miskin, zayıf ve zavallı kelimeleridir. Düşkün ve güçsüz kelimeleri de aciz kelimesinin yerine kullanılabilen kelimelerdir.

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