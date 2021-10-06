Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Aciz eş anlamlısı nedir? Aciz kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 6.10.2021 08:45

Aciz eş anlamlısı nedir? Aciz kelimesinin eş anlamlısı

Aciz eş anlamlısı nedir? Aciz kelimesinin eş anlamlısı

Kelime dağarcığımızda bulunan kelimelerden biri de aciz kelimesidir. Güçsüz, düşkün anlamlarına gelen aciz kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Peki, aciz kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Farklı eş anlamlara sahip olan aciz kelimesi genel manada güçsüzlük anlamına gelmektedir. İşte, aciz kelimesinin eş anlamı…

ACİZ KELİMESİNİN ANLAMI

Aciz kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre; gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük ve beceriksizlik anlamlarına gelmektedir.

ACİZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Aciz kelimesini karşılayan üç tane eş anlamlı kelime vardır. Aciz kelimesine eş değer olan eş anlamlı kelimeler miskin, zayıf ve zavallı kelimeleridir. Düşkün ve güçsüz kelimeleri de aciz kelimesinin yerine kullanılabilen kelimelerdir.

ACİZ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Güçsüzlük ayıplanacak bir şey değildir.
  • Kendi gibi miskin bir insanla arkadaşlık yapıyor.
  • Zayıflığı görüntüsünden belli oluyor.
  • O kadar düşkün ki ona bir el uzatan bile yok.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aciz eş anlamlısı nedir? Aciz kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA