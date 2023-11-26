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Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:54 Son Güncelleme: 26.11.2023 15:54

Ad Hominem Nedir? Ad Hominem Neye Denir, Örnekleri Neler?

Ad hominem deyimi farklı bağlamlarla ilişkili olan durumları açıklayacak şekilde kullanılır. Bu bağlamda incelenen ifadenin ekonomi, sanat, siyaset ve eğitim gibi çeşitli alanlara dair söylenen sözlere verilen dönütlerde kendini gösterebildiği belirtilmelidir. Sıklıkla yanıt aranan ad hominem nedir, neye denir ve örnekleri neler soruları yanıtlandığında ise bu deyimin bir argümana değil şahsa dair yapılan davranışları ifade ettiği anlaşılacaktır.

Ad Hominem Nedir? Ad Hominem Neye Denir, Örnekleri Neler?

Latince bir deyim olarak bilinen ad hominem ne anlama geldiği ve hangi durumlarda ortaya çıktığı merak edilen ifadelerdendir. Dolayısıyla doğrudan bir argümana yönelik olmayan bu ifadenin temelde şahsa dair ne gibi davranışları temsil ettiği açıklanmalıdır. Böylelikle söz edilen ifadeyle ilişkili olan ad hominem nedir, neye denir ve örnekleri neler gibi sorulara yanıt sunularak bu durumun hangi bağlamlarda ortaya çıkabildiği anlaşılır kılınacaktır.

Ad Hominem Nedir, Neye Denir?

Latince bir deyim olan ad hominem Türkçeye tam olarak kişiyi karalama safsatası olarak çevrilir. Kalıplaşmış bir söz olan ad hominem doğrudan bir argümanı temsil etmez. Bunun yerine dolaylı olarak kişiye yönelik yapılan bir saldırıyı ad hominem deyimiyle açıklamak mümkündür. Dolayısıyla bu deyimin bir reaksiyonun belirli bir bireyin herhangi bir konudaki görüşü veya duruşu yerine şahsına yöneltilmesini temsil ettiği söylenebilir. Yani bir argümana yanıt verilirken bu argümanın eleştirilmesi yerine söz edilen iddiayı ortaya atan kişinin gündeme getirilmesi ve eleştirilmeye çalışılması ad hominem deyimiyle belirtilir. Bu bağlamda ad hominem deyiminin mantıksal bir safsata olarak ele alındığı söylenebilir.

Ad Hominem Örnekleri Neler?

Ad hominem deyiminin bir argümanın eleştirilmesi yerine bu argümanı ortaya atan kişinin şahsının eleştirilmesini ifade ettiği bilinir. Bu doğrultuda ad hominem örneklerinin farklı bağlamlarda ortaya çıkabildiği belirtilebilir. Ele alınan bu Latince deyimin hangi durumları ifade ettiğinin tam olarak anlaşılabilmesi için ise ad hominem örneklerine göz atılmasında fayda vardır. Ekonomi, eğitim ve siyaset gibi farklı bağlamlarla ilişkili olan ad hominem örnekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. İlk örnekte X kişisinin yaşadığı ülkedeki ekonomik problemleri eleştirdiği ve bunun temel nedeninin devlet yetkililerinin yetersiz çalışmalarının olduğunu söylediği düşünülür. Bu örnekte Y kişisi X kişisine "Eğer bu ülkeyi yöneten devleti beğenmiyorsan o zaman gidip yurt dışında yaşamayı deneyebilirsin." demesi bir ad hominem örneğidir.
  2. İkinci örnekte X kişisinin eğitim gördüğü okuldaki öğretmenlerin ezbere ders anlattıklarını eleştirdiği düşünülür. Bu örnekte Y kişisi X kişisine "Öğretmenlerinin ders anlatma yöntemlerini eleştirmek yerine kendi algı düzeyini sorgula." dediği takdirde bir ad hominem örneği oluşmuş olur.
  3. Üçüncü örnekte X kişisinin "Bence izlediğimiz film dram türünü yeteri kadar yansıtmıyordu." dediği düşünülür. Bu örnekte Y kişisi X kişisine "Sinema alanıyla alakalı hiçbir fikrin yokken bu gibi yorumlar yapma." dediği takdirde bir ad hominem örneği ortaya çıkar.
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Ad Hominem Nedir? Ad Hominem Neye Denir, Örnekleri Neler?
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