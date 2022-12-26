Ad İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ad İle Biten Kelimeler Listesi

Ad ile biten kelimeler arasında daha çok şehir isimleri ile karşılaşırsınız. Dünya üzerindeki bazı başkent isimlerinin de ad ile bittiğini görebilirsiniz. Yapacağınız araştırma Türkçe dilini daha etkin kullanmanıza destek olabileceği gibi coğrafya bilginizin gelişmesini de sağlayacaktır. Sonu ad ile biten kelimeler arasında yaygın kullanılmayan kelimelerin varlığı da dikkatinizi çekecektir. Son hecesi ad olan kelimeler ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Ad İle Biten Kelimeler

Türkçe sözlükleri incelediğinizde, dilimizde ad ile biten çok sayıda kelimenin olduğunu görebilirsiniz. Bu kelimelerin bir kısmı günlük konuşma dilinde aktif olarak kullanılsa da bir kısmını daha önce duymamış olabilirsiniz. Ad ile biten kelimeleri örnek olarak aşağıdaki kelimeleri sıralayabiliriz.



Şad

Had

Riyad

Farad

Belgrad

İslamabad



Ad ile biten kelimeler daha çok Farsça kökenli olup dilimize geçmiş kelimelerdir. Türkçenin öz yapısında ad ile biten kelime yoktur. Sonradan dilimize giren kelimelerin de aktif olarak kullanıldığı dikkat çeker. Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı gibi yer ve başkent isimlerinden bazılarının da ad ile bittiği görülür.

Türkçe, Ural Altay dil grubuna mensup olup, farklı dillerden de dilimize geçmiş çok sayıda kelimenin bulunduğu bir yapıya sahiptir. Türkçe dilinin inceliklerine ve bu dilde kullanılan kelimelere hâkim olarak Türkçeyi çok daha güzel konuşabilir ve yazabilirsiniz. Yapacağınız küçük araştırmalar ile kendinizi geliştirmek mümkündür.