Adale Eş Anlamlısı Nedir? Adale Kelimesinin Eş Anlamlısı

Günlük hayat içerisinde akraba sözcüğü pek yaygın olarak kullanılmaz. Ancak adale kelimesine alternatif olarak kullanabileceğiniz farklı kelimeler de bulunuyor.

ADALE KELİMESİNİN ANLAMI

Günlük yaşamda adale kelimesini çok sık bir şekilde kullanırız. Ancak adale kelimesini ilk kez duyanlar kelimenin manasını ve dilimize hangi dilden geçmiş olduğunu merak ediyor. Kaslarımız kemiklerimizle bir bütündür ve vücudumuzu zinde tutup bize hareket etme imkanı sağlamaktadır. Vücudun birçok farklı bölgesinde adale grupları bulunur. Eski zamanlarda adale kelimesinin kullanımı daha fazla tercih edilmekteydi. Ancak günümüzde kas kelimesinin kullanımı daha fazla tercih edilmektedir.

Türk Dil Kurumu'na göre ise anlamı şu şekilde açıklanmaktadır;

Kas

ADALE EŞ ANLAMLISI

Adale kelimesinin de çoğu kelimede olduğu gibi bir eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Adale eş anlamlısı ise kas olarak bilinmektedir.

ADALE KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Okunuş ile yazım bakımından farklı ancak anlamca türdeş olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak isimlendirilir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirleri yerine kullanılabilirler. Adale yerine kullanılabilecek benzer kelimeler: