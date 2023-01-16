Adalet Ağaoğlu Kimdir? Adalet Ağaoğlu Eserleri, Kitapları, Hayatı, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Adalet Ağaoğlu kimdir denildiğinde hepimizin aklına Adalet Ağaoğlu edebi kişiliği gelir. Peki Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Adalet Ağaoğlu hayatı boyunca neler yapmıştır biliyor musunuz? Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Adalet Ağaoğlu eserleri ve romanları nelerdir, Adalet Ağaoğlu Hangi akım ve toplulukta yer almıştır, Adalet Ağaoğlu sözleri nelerdir merak ediyorsanız yazımızın devamından sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz.

Adalet Ağaoğlu Kimdir? Adalet Ağaoğlu'nun Hayatı Nasıldır?

23 Ekim 1929'da Ankara doğan Ağaoğlu dört çocuklu bir ailenin ikinci ve tek kız çocuğudur. 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Adalet Ağaoğlu'nun edebiyat olan ilgili lise yıllarında başlar. Lisede ilk başta şiirle ilgilenen Ağaoğlu sonrasında oyun yazarlığına yönelir. 1951-1970 yılları arasında TRT'de çeşitli görevlerde bulunurken, Ankara Radyosu'nda göreve başladığı yıl ise ilk radyo oyunu olan Aşk Şarkısı'nı yazmıştır. Radyo'da görev yaparken Kartal Tibet, Üner İlsever, Çetin Köroğlu, Nur Sabuncu ile Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Ankara Meydan Sahnesi'ni kurmuştur. 1970'te TRT'den istifa ettikten sonra ise sadece yazarlık yapmıştır. 14 Temmuz 2020 tarihinde ise vefat etmiştir.

Adalet Ağaoğlu Eserleri Nelerdir? Türk Edebiyatındaki Yeri Önemi Nedir?

90 yıllık yaşamında birçok şey sığdıran Ağaoğlu yazarlık mesleğinde de oldukça aktif olmuştur. 2018 yılında eşinin ölümüne kadar onlarca yıl boyunca Türk edebiyatı için önemli eserler üretmiştir. Ağaoğlu'nun en önemli eserleri; Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yazsonu, Ruh Üşümesi'dir. Bunların yanı sıra Bir Kahramanın Ölümü, Çatıdaki Çatlak, Evcilik Oyunu ise en bilinen tiyatro oyunlarındandır. Roman ve hikâye yazarlığına toplumcu gerçekçilik tartışmalarının yoğun olduğu 12 Mart döneminde başlayan Adalet Ağaoğlu, bu dönemin popülist edebiyat anlayışına tepki göstermiştir. İdeolojik olarak toplumcu gerçekçi görüşü benimsemiş, kullandığı biçimsel yeniliklerle bu anlayışı sorgular.