Adalet DGS Geçiş Bölümleri - Adalet 4 Yıllığa Tamamlanır Mı, Hangi Bölümlere Geçebilir?

2023 yılında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı karar ile bazı üniversitelerdeki Adalet Meslek Yüksekokulları kapatılmıştır. Bunun yerine, "Mahkeme Büro Hizmetleri" ile "Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri" gibi programların açılmasına karar verilmiştir. Geleceği hakkında öngörüde bulunmanın zor olduğu bu bölümü okumak isteyenler için Adalet 4 yıllığa tamamlanır mı ve hangi bölümlere geçebilir merak uyandırıcıdır. İşte Adalet DGS geçiş bölümleri.

Adalet DGS Geçiş Bölümleri Neler?

Adalet bölümü mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlayabilirler. DGS ile geçiş yapabilecekleri bölümler ve detaylar şu şekildedir:

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Kamu ve özel sektörde insan kaynakları, işçi-işveren ilişkileri gibi alanlarda çalışabilirler.

İKTİSAT

Ekonomi, finans, bankacılık gibi alanlarda kariyer yapmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir.

KAMU YÖNETİMİ

Kamu kurumlarında yönetici pozisyonlarında görev alabilirler.

MALİYE

Vergi, muhasebe, finans gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyenler için uygundur.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Diplomasi, uluslararası organizasyonlar ve dış ilişkiler alanlarında kariyer yapabilirler.

İŞLETME

Yönetim, pazarlama, finans gibi çeşitli iş alanlarında çalışabilirler.

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

Turizm ve otelcilik sektöründe kariyer yapma fırsatı tanır.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK - HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Medya, iletişim ve reklamcılık sektörlerinde çalışabilirler.

Adalet mezunları ayrıca Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim lisans programlarına da geçiş yapabilirler. Bu programlar arasında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme gibi bölümler bulunmaktadır.

Dikey Geçiş için Ne Gerekli?

Adalet Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile çeşitli lisans programlarına geçiş yapabilirler. İşte bu süreç hakkında bazı önemli bilgiler: