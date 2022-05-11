Adalet Mülkün Temelidir Ne Demek? Adalet Mülkün Temelidir Kimin Sözü Ve Anlamı Ne?

Adalet kavramının bulunduğu her alanda söylenen bir söz olarak sıklıkla karşımıza çıkan "adalet mülkün temelidir" hakkında sıklıkla tartışma yaşanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu düşünülen cümle, aslında başka bir kişiye ait. Adalet mülkün temelidir cümlesinin anlamı ve söyleyenini öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Konuyla ilgili bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

Adalet Mülkün Temelidir Ne Demek?

Adliye binalarında ve duruşma salonlarında yer alan "adalet mülkün temelidir" sözünde yanlış bilinen bazı terimler bulunuyor. Cümle içerisinde yer alan "mülk" sözcüğü, genellikle gayrimenkul ya da taşınmaz şeklinde anlaşılıyor. Oysaki burada "mülk" kelimesi, Arapça bir kelime olarak yer alıyor.

Arapçada mülk kelimesi; devlet, iktidar, düzen, egemen, ülke, saltanat" anlamlarına geliyor. Bu nedenle, adalet mülkün temelidir cümlesinin net anlamını şu şekilde ifade edebiliriz:

"Adalet egemenliğin temelidir."

Bu cümle ile anlatılmak istenen, bir devletin ya da düzenin esasının adalet olduğudur.

Adalet Mülkün Temelidir Kimin Sözü?

"Adalet mülkün temelidir" sözünün, çoğu insan Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu düşünüyor. Oysa bu cümle Hz. Ömer'e aittir.