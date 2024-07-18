Adana Arkeoloji Müzesi, 1924 yılında kurulmuştur. Başlangıçta Taşköprü yakınlarındaki tarihi bir binada hizmet vermekteydi. 1972 yılında, Reşatbey Mahallesi'ndeki yeni binasına taşınmış ve 2017 yılında modern bir komplekse taşınarak ziyaretçilerine daha geniş bir sergi alanı sunmaya başlamıştır. Ziyaret etmeyi planlayanlar için Adana Arkeoloji Müzesi nerede, nasıl gidilir, Adana Müze Kompleksi giriş ücreti ne kadar önemli hususlardır.

Adana Arkeoloji Müzesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme mahallesinde bulunan Adana Arkeoloji Müzesi, Milli Mensucat Fabrikası'ndaki müze kompleksindedir. Adana Arkeoloji Müzesi'nin yol tarifi ise şu şekildedir:

Adana şehir merkezinden müzeye ulaşmak için çeşitli otobüs hatlarını kullanabilirsiniz. Seyhan bölgesine giden otobüs hatları genellikle müzenin yakınından geçmektedir. Örneğin, 110, 121, 125, 132, 161, 162 ve 190 numaralı otobüsler müzeye yakın duraklardan geçer.

Adana Metrosu'nu (M1) kullanarak da müzeye ulaşabilirsiniz. En yakın metro istasyonu, "Taşköprü" istasyonudur. Bu istasyondan çıktıktan sonra kısa bir yürüyüşle müzeye ulaşabilirsiniz.

Adana şehir merkezinden Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ne doğru ilerleyin. Müze, bu caddenin üzerinde bulunmaktadır. Yol boyunca müze tabelalarını takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz.

Navigasyon sistemi kullanarak "Yeni Adana Müzesi Kompleksi" adresini girdiğinizde, sizi doğru şekilde yönlendirecektir.

Eğer şehir merkezine yakın bir konumdaysanız, müzeye yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Seyhan bölgesinde yer aldığı için merkezden yaklaşık 20-30 dakikalık bir yürüyüşle müzeye varabilirsiniz.

Adana Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

2024 itibarıyla genel olarak Türkiye'deki devlet müzelerinde uygulanan fiyat politikalarına göre, Adana Arkeoloji Müzesi giriş ücreti kişi başı 100 TL'dir. Ayrıca, pazartesi hariç diğer günler saat 08.30-17.00 arası açıktır.

Müzekart sahipleri ise yıl boyunca belirli müzelere sınırsız giriş yapabilirler. Adana Arkeoloji Müzesi de bu müzeler arasında yer almaktadır. Ziyaret etmeyi planlayanlar, en doğru ve güncel bilgiyi almak için müzenin resmi web sitesine göz atmalıdır.