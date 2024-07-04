Adana Bebekli Kilise Nerede, Nasıl Gidilir? Adana Bebekli Kilise Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Adana Bebekli Kilisesi, Türkiye'nin Adana şehrinde bulunan bir Katolik kilisesidir. Kilise, 1869 yılında Fransız misyonerler tarafından inşa edilmiştir ve şehrin en eski kiliselerinden biridir. Adana Bebekli Kilise hikayesi, tarihi ve özellikleri, Gotik mimari tarzında inşa edilmiştir ve vitray pencereler, heykeller ve resimler gibi birçok güzelliğe ev sahipliği yaptığını gösterir. Adana Bebekli Kilise nerede, nasıl gidilir gibi konulara vakıf olmadan kiliseye gitmede zorlanılabilir.
Adana Bebekli Kilise, Adana'nın Seyhan ilçesinde yer alan ve Saint Paul Kilisesi olarak da bilinen tarihi bir yapıdır. Kilisenin üzerinde yer alan Meryem Ana heykeli nedeniyle halk arasında "Bebekli Kilise" olarak anılmaktadır.
Bebekli Kilise'nin Yeri
Adres: Tepebağ Mahallesi, Ali Münif Yeğenağa Caddesi, 27046 Sokak, Seyhan, Adana, Türkiye
Bebekli Kilise'ye Nasıl Gidilir?
Otobüs: Adana'nın çeşitli bölgelerinden geçen belediye otobüsleri ile Seyhan ilçesine ulaşabilirsiniz. Kilise, Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde yer aldığı için Tepebağ Mahallesi'ne giden otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz. Örneğin, 110, 114 ve 159 numaralı otobüs hatları bu bölgeden geçmektedir.
Metro: Adana Metrosu'nu kullanarak Kocavezir İstasyonu'nda inebilirsiniz. Buradan Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ne doğru yürüyerek Bebekli Kilise'ye ulaşabilirsiniz.
Dolmuş: Şehir içindeki dolmuş hatlarını kullanarak Tepebağ Mahallesi'ne ulaşabilirsiniz. Dolmuştan indikten sonra kısa bir yürüyüşle kiliseye varabilirsiniz.
Merkezden Geliyorsanız: Adana şehir merkezinden Tepebağ Mahallesi'ne doğru gitmelisiniz. Ali Münif Yeğenağa Caddesi boyunca ilerleyerek Bebekli Kilise'ye ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden yaklaşık 10-15 dakikalık bir yolculuk ile kiliseye ulaşabilirsiniz.
Otopark: Kilisenin bulunduğu bölgede otopark bulmak biraz zor olabilir, ancak yakın çevrede uygun bir park yeri bulabilirsiniz. Aracınızı park ettikten sonra kiliseye kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz.
Adana şehir merkezine veya Seyhan bölgesine yakın bir yerde iseniz, yürüyerek de Bebekli Kilise'ye ulaşabilirsiniz. Tepebağ Mahallesi, tarihi ve turistik bir bölge olduğu için yürüyüş yaparken diğer tarihi yapıları da görebilirsiniz.
Bebekli Kilise'nin tarihi ve özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Tarihçesi: Bebekli Kilise, 1880'lerde İtalyan Katolik Kilisesi olarak inşa edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış olup, Saint Paul Kilisesi olarak da bilinmektedir.
Mimari Özellikleri: Kilisenin tepesinde yaklaşık 2.5 metre yüksekliğinde bir Meryem Ana heykeli bulunmaktadır. Bu heykel nedeniyle halk arasında "Bebekli Kilise" olarak anılmaktadır. Kilise, klasik Avrupa gotik mimarisinin özelliklerini taşır.
Kullanımı: Günümüzde, Adana'daki Hristiyan cemaatinin dini ibadetlerini gerçekleştirdiği bir mekandır. Ayrıca, turistlerin ilgisini çeken önemli bir tarihi ve kültürel yapıdır.