Adana Bebekli Kilise Nerede, Nasıl Gidilir? Adana Bebekli Kilise Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Adana Bebekli Kilisesi, Türkiye'nin Adana şehrinde bulunan bir Katolik kilisesidir. Kilise, 1869 yılında Fransız misyonerler tarafından inşa edilmiştir ve şehrin en eski kiliselerinden biridir. Adana Bebekli Kilise hikayesi, tarihi ve özellikleri, Gotik mimari tarzında inşa edilmiştir ve vitray pencereler, heykeller ve resimler gibi birçok güzelliğe ev sahipliği yaptığını gösterir. Adana Bebekli Kilise nerede, nasıl gidilir gibi konulara vakıf olmadan kiliseye gitmede zorlanılabilir.

Adana Bebekli Kilise Nerede, Nasıl Gidilir?

Adana Bebekli Kilise, Adana'nın Seyhan ilçesinde yer alan ve Saint Paul Kilisesi olarak da bilinen tarihi bir yapıdır. Kilisenin üzerinde yer alan Meryem Ana heykeli nedeniyle halk arasında "Bebekli Kilise" olarak anılmaktadır.

Bebekli Kilise'nin Yeri

Adres: Tepebağ Mahallesi, Ali Münif Yeğenağa Caddesi, 27046 Sokak, Seyhan, Adana, Türkiye

Bebekli Kilise'ye Nasıl Gidilir?

Toplu Taşıma ile Ulaşım

Otobüs: Adana'nın çeşitli bölgelerinden geçen belediye otobüsleri ile Seyhan ilçesine ulaşabilirsiniz. Kilise, Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde yer aldığı için Tepebağ Mahallesi'ne giden otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz. Örneğin, 110, 114 ve 159 numaralı otobüs hatları bu bölgeden geçmektedir. Metro: Adana Metrosu'nu kullanarak Kocavezir İstasyonu'nda inebilirsiniz. Buradan Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ne doğru yürüyerek Bebekli Kilise'ye ulaşabilirsiniz. Dolmuş: Şehir içindeki dolmuş hatlarını kullanarak Tepebağ Mahallesi'ne ulaşabilirsiniz. Dolmuştan indikten sonra kısa bir yürüyüşle kiliseye varabilirsiniz.

Özel Araç ile Ulaşım

Merkezden Geliyorsanız: Adana şehir merkezinden Tepebağ Mahallesi'ne doğru gitmelisiniz. Ali Münif Yeğenağa Caddesi boyunca ilerleyerek Bebekli Kilise'ye ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden yaklaşık 10-15 dakikalık bir yolculuk ile kiliseye ulaşabilirsiniz.

Otopark: Kilisenin bulunduğu bölgede otopark bulmak biraz zor olabilir, ancak yakın çevrede uygun bir park yeri bulabilirsiniz. Aracınızı park ettikten sonra kiliseye kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz.

Yürüyerek Ulaşım

Adana şehir merkezine veya Seyhan bölgesine yakın bir yerde iseniz, yürüyerek de Bebekli Kilise'ye ulaşabilirsiniz. Tepebağ Mahallesi, tarihi ve turistik bir bölge olduğu için yürüyüş yaparken diğer tarihi yapıları da görebilirsiniz.

Adana Bebekli Kilise Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Bebekli Kilise'nin tarihi ve özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: