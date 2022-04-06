Adana İlçeleri: Adana İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olan Adana 15 ilçesi ile son derece yüksek standartlarda bir şehirdir. Gerek gezilecek görülecek yerlerinin bol olması gerekse lezzetli mutfağı dışarıdan birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Adana'nın komşuları arasında Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Kayseri, Hatay, Mersin yer alıyor. Adana ve komşuları arasında kilometre bazında mesafe çok uzun değildir. Adana ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Adana İlçeleri

Adana dışarıdan çok fazla göç alan şehirlerden biridir. Bu nedenle de nüfusu giderek daha da artış gösteriyor. İlçeler arasında şunları saymak mümkün olabilir:

Seyhan Kozan Yumurtalık Yüreğir İmamoğlu Tufanbeyli Çukurova Karataş Feke Sarıçam Karaisalı Aladağ Ceyhan Pozantı Saimbeyli

Adana'nın İlçeleri

Adana ilçeleri arasında birçok ismi saymak mümkün olabilir. Bu ilçeler arasında en kalabalık olanı Seyhan'dır. Burada kilometrekareye 2066 kişi düşer. Verimli tarım arazilerinin bulunduğu bu ilçede aynı zamanda Seyhan Nehri gibi önemli bir nehir de vardır. En fazla göç alan ilçeler arasında bulunur. En kalabalık ikinci ilçesi Yüreğir ilçesidir. Üçüncü ilçesi ise Çukurova ilçesidir.

Adana Merkez İlçeleri

Adana merkez ilçeleri şehrin yoğun nüfuslu alanlarıdır. Ancak son çıkarılan bir yasa ile büyükşehir konumunda olan tüm ilçeler de yine merkez ilçe olarak kabul edilmiştir. Bu ilçeler şu şekildedir:

Çukurova

Sarıçam

Seyhan

Yüreğir

Kozan

bulunuyor. Kozan kalabalık nüfusu ile Adana'nın en önemli ilçeleri arasında yer alıyor. Aladağ ilçesi özellikle çok zengin olan krom yataklarına sahip ilçelerdendir. Krom ihracatı ile ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip ilçelerdendir.

Ceyhan en büyük ilçeler arasında olmakla birlikte Seyhan'dan daha az yoğunluğa sahiptir. Şehrin çarşı merkezi genel olarak Seyhan'da toplanmıştır. Çukurova çok verimli toprakları ile öne çıkar. Aynı zamanda ilçeden birçok çeşitli madenlerin de çıkarıldığı söylenebilir. Adana hem tarım hem de ticaret şehirleri arasında önemli bir yere sahiptir.

Adana İlçeler Haritası

Adana ilçeleri arasında en büyük olanlar merkez ilçelerdir. Aynı zamanda Adana'ya 80 kilometre uzaklıkta olan Kozan'da kalabalık nüfusu ile ön plandadır. Adana ilçeler haritasından ilçelerin konumlarını daha kolay şekilde görebilirsiniz:

Adana İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Adana yüzölçümü 14.125 km2'dir. Bir kilometrekareye yaklaşık olarak 160 insan düşmektedir. Son sayımlara göre şehrin toplam nüfusu ise 2.265.888 kişidir. Bu oran eski yıllardaki nüfus artış oranlarına göre hesaplanan bir sayıdır. Şehrin son on yıllık nüfus ve yüzölçümü bilgileri ise şu şekildedir: