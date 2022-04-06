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Giriş Tarihi: 6.4.2022 11:54 Son Güncelleme: 6.4.2022 11:54

Adana İlçeleri: Adana İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Adana İlçeleri: Adana İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Akdeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerden birisi olan Adana aynı zamanda Türkiye’nin de en büyük şehirlerdendir. En kalabalık altıncı şehir olarak bilinen Adana’nın birçok önemli ilçesi bulunur. Adana ilçeleri de merkez kadar kalabalıktır. Hemen her ilçede farklı bir ekonomik faaliyetin ön planda olması ilçelerin kalabalık olmasında etkendir. Başka ilerden göç alması da Adana ilçeleri ve merkezin kalabalık olmasında etkilidir. Adana ilçeleri 15 tanedir ve her ilçenin kendine has özellikleri bulunur.

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olan Adana 15 ilçesi ile son derece yüksek standartlarda bir şehirdir. Gerek gezilecek görülecek yerlerinin bol olması gerekse lezzetli mutfağı dışarıdan birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Adana'nın komşuları arasında Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Kayseri, Hatay, Mersin yer alıyor. Adana ve komşuları arasında kilometre bazında mesafe çok uzun değildir. Adana ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Adana İlçeleri

Adana dışarıdan çok fazla göç alan şehirlerden biridir. Bu nedenle de nüfusu giderek daha da artış gösteriyor. İlçeler arasında şunları saymak mümkün olabilir:

  • Seyhan
  • Kozan
  • Yumurtalık
  • Yüreğir
  • İmamoğlu
  • Tufanbeyli
  • Çukurova
  • Karataş
  • Feke
  • Sarıçam
  • Karaisalı
  • Aladağ
  • Ceyhan
  • Pozantı
  • Saimbeyli

Adana'nın İlçeleri

Adana ilçeleri arasında birçok ismi saymak mümkün olabilir. Bu ilçeler arasında en kalabalık olanı Seyhan'dır. Burada kilometrekareye 2066 kişi düşer. Verimli tarım arazilerinin bulunduğu bu ilçede aynı zamanda Seyhan Nehri gibi önemli bir nehir de vardır. En fazla göç alan ilçeler arasında bulunur. En kalabalık ikinci ilçesi Yüreğir ilçesidir. Üçüncü ilçesi ise Çukurova ilçesidir.

Adana Merkez İlçeleri

Adana merkez ilçeleri şehrin yoğun nüfuslu alanlarıdır. Ancak son çıkarılan bir yasa ile büyükşehir konumunda olan tüm ilçeler de yine merkez ilçe olarak kabul edilmiştir. Bu ilçeler şu şekildedir:

  • Çukurova
  • Sarıçam
  • Seyhan
  • Yüreğir
  • Kozan

bulunuyor. Kozan kalabalık nüfusu ile Adana'nın en önemli ilçeleri arasında yer alıyor. Aladağ ilçesi özellikle çok zengin olan krom yataklarına sahip ilçelerdendir. Krom ihracatı ile ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip ilçelerdendir.

Ceyhan en büyük ilçeler arasında olmakla birlikte Seyhan'dan daha az yoğunluğa sahiptir. Şehrin çarşı merkezi genel olarak Seyhan'da toplanmıştır. Çukurova çok verimli toprakları ile öne çıkar. Aynı zamanda ilçeden birçok çeşitli madenlerin de çıkarıldığı söylenebilir. Adana hem tarım hem de ticaret şehirleri arasında önemli bir yere sahiptir.

Adana İlçeler Haritası

Adana ilçeleri arasında en büyük olanlar merkez ilçelerdir. Aynı zamanda Adana'ya 80 kilometre uzaklıkta olan Kozan'da kalabalık nüfusu ile ön plandadır. Adana ilçeler haritasından ilçelerin konumlarını daha kolay şekilde görebilirsiniz:

Adana İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Adana yüzölçümü 14.125 km2'dir. Bir kilometrekareye yaklaşık olarak 160 insan düşmektedir. Son sayımlara göre şehrin toplam nüfusu ise 2.265.888 kişidir. Bu oran eski yıllardaki nüfus artış oranlarına göre hesaplanan bir sayıdır. Şehrin son on yıllık nüfus ve yüzölçümü bilgileri ise şu şekildedir:

Yıl

Adana Nüfusu

Nüfus Yoğunluğu

2021

2.263.373

160/ km2

2020

2.253.718

160/ km2

2019

2.237.940

158/ km2

2018

2.220.125

157/ km2

2017

2.216.475

157/ km2

2016

2.201.670

156/ km2

2015

2.183.167

155/ km2

2014

2.165.595

153/ km2

2013

2.149.260

152/ km2

2012

2.125.635

150/ km2

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Adana İlçeleri: Adana İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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