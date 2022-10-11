Adana Nevşehir Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Adana Nevşehir Kaç Kilometre, Ne Kadar Yakar?

Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen kişiler için Adana Nevşehir arası mesafe ve yol süresi oldukça önemlidir. Adana'dan Nevşehir'e gitmek ya da tersi istikamette yol alabilmek için mesafe bilgisine sahip olmanız gerekir. Bu kapsamda bu bilgiye sahip olmak isteyenler Adana Nevşehir arası kaç km ve kaç saat diye araştırıyor. Özel araçla, uçakla, otobüsle Adana Nevşehir arası kaç kilometre? Her iki şehir arasındaki mesafe bilgisi hakkında şu bilgiler verilebilir.

Adana Nevşehir Arası Kaç Kilometre?

Adana ve Nevşehir arasındaki mesafe karayoluna göre 276 kilometredir. Bu mesafe uçak ile daha kısadır. Uçak ile seyahat edecek olan kişiler aynı zamanda daha kısa sürede Adana'dan Nevşehir'e ulaşabilirler. Uçak ile Adana Nevşehir arası mesafe 198 kilometredir.

Adana Nevşehir Arası Kaç Km?

Adana Nevşehir arası mesafe konusunda coğrafik durum son derece etkilidir. Hava ulaşımına göre ölçülen mesafe karayoluna göre ölçülen mesafeden daha kısa denilebilir. Adana'dan Nevşehir'e özel araçla ya da otobüs ile gidecek olan kişiler mesafenin 276 kilometre olduğunu bilmelidir.

Adana Nevşehir Arası Mesafe Kaç Saat?

Adana Nevşehir arası yol süresi de ulaşım araçlarına göre farklıdır. Otobüs ile yaklaşık olarak 4 saat süren yol mesafesi özel bir araç ile 3 saat 13 dakika sürer. Uçak ile yol mesafesi ise 45 dakika gibi kısa bir süredir.