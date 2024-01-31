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Giriş Tarihi: 31.1.2024 16:14 Son Güncelleme: 31.1.2024 16:14

Adana Plaka Kodu Nedir? Adana İl Plakası Kaçtır?

Türkiye’deki araçların plakaları, illerin alfabetik sıralamasına göre düzenlenir. 1’den 81’e kadar sıralanan plakalar, özellikle şehirlerarası yolculuklarda dikkat çeker. Plaka taşıyan araçlar, devlet mercilerince tanınır, sorumluluğun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir. Her ilin olduğu gibi Adana’nın da plakası vardır. Bu nedenle Adana plaka kodu nedir, Adana il plakası kaçtır gibi sorularla karşı karşıya gelmek mümkündür.

Adana Plaka Kodu Nedir? Adana İl Plakası Kaçtır?

Gün içerisinde trafikte ve seyahatlerde pek çok araç plakası ile karşılaşılır. İllere göre farklılık gösteren plaka kodları, birçok kişinin de ilgisini çekmekte. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması bulunur. Türkiye'de bu sıralamada yer alan ilk iki sayı, şehrin kodu olarak belirlenir. Plaka üzerinde yer alan kodlar sayesinde plakanın hangi ile ait olduğu belli olur. Adana'ya gidecek ya da Adana'yı merak eden kişilerin akıllarına Adana plaka kodu nedir, Adana il plakası kaçtır gibi soruların gelmesi de doğaldır.

Adana Plaka Kodu Nedir?

Türkiye'de plaka kodları alfabetik sıralamaya göre düzenlenir. Bu nedenle de Adana ilinin plaka kodu 01 olarak bilinir. 01 plaka kodu olan araç sahibinin, Adana iline kayıtlı olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Ayrıca Adana iline ait pek çok ilçe bulunur. 01 Numaralı plaka kodları da bu ilçelerin bazılarının üzerine kayıtlı olur. Bu kodlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Adana Merkez İlçe Plaka Harf Grupları

  • 01 A 0001 » 01 A 9999
  • 01 AA 001 » 01 AZ 999
  • 01 BA 001 » 01 BZ 999
  • 01 CA 001 » 01 CZ 999
  • 01 DA 001 » 01 DZ 999
  • 01 EA 001 » 01 EZ 999
  • 01 FA 001 » 01 FZ 999
  • 01 GA 001 » 01 GZ 999
  • 01 HA 001 » 01 HZ 99
  • 01 KA 001 » 01 KZ 999
  • 01 LA 001 » 01 LZ 999
  • 01 MA 001 » 01 MB 999
  • 01 NA 001 » 01 NZ 999
  • 01 PA 001 » 01 PZ 999
  • 01 SA 001 » 01 SZ 999
  • 01 TA 001 » 01 TZ 999
  • 01 UA 001 » 01 UZ 999
  • 01 M 0001 » 01 M 9999
  • 01 R 0001 » 01 R 9999
  • 01 S 0001 » 01 S 9999
  • 01 T 0001 » 01 T 9999
  • 01 U 0001 » 01 U 9999
  • 01 YD 001 » 01 YZ 999

Ceyhan

  • 01 MY 001 » 01 MY 999
  • 01 VA 001 » 01 VZ 999
  • 01 F 0001 » 01 F 9999
  • 01 L 0001 » 01 L 9999
  • 01 V 0001 » 02 V 9999

Kozan

  • 01 RA 001 » 01 RZ 999
  • 01 D 0001 » 01 D 9999
  • 01 Y 0001 » 01 Y 9999

İmamoğlu

  • 01 R 0001 » 01 R 9999

Pozantı

  • 01 P 0001 » 01 P 9999

Saimbeyli

  • 01 YAA 01 » 01 YZZ 99

Turfanbeyli

  • 01 Z 0001 » 01 Z 9999

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Adana Plaka Kodu Nedir? Adana İl Plakası Kaçtır?
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