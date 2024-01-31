Adana Plaka Kodu Nedir? Adana İl Plakası Kaçtır?

Gün içerisinde trafikte ve seyahatlerde pek çok araç plakası ile karşılaşılır. İllere göre farklılık gösteren plaka kodları, birçok kişinin de ilgisini çekmekte. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması bulunur. Türkiye'de bu sıralamada yer alan ilk iki sayı, şehrin kodu olarak belirlenir. Plaka üzerinde yer alan kodlar sayesinde plakanın hangi ile ait olduğu belli olur. Adana'ya gidecek ya da Adana'yı merak eden kişilerin akıllarına Adana plaka kodu nedir, Adana il plakası kaçtır gibi soruların gelmesi de doğaldır.

Adana Plaka Kodu Nedir?

Türkiye'de plaka kodları alfabetik sıralamaya göre düzenlenir. Bu nedenle de Adana ilinin plaka kodu 01 olarak bilinir. 01 plaka kodu olan araç sahibinin, Adana iline kayıtlı olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Ayrıca Adana iline ait pek çok ilçe bulunur. 01 Numaralı plaka kodları da bu ilçelerin bazılarının üzerine kayıtlı olur. Bu kodlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Adana Merkez İlçe Plaka Harf Grupları

01 A 0001 » 01 A 9999

01 AA 001 » 01 AZ 999

01 BA 001 » 01 BZ 999

01 CA 001 » 01 CZ 999

01 DA 001 » 01 DZ 999

01 EA 001 » 01 EZ 999

01 FA 001 » 01 FZ 999

01 GA 001 » 01 GZ 999

01 HA 001 » 01 HZ 99

01 KA 001 » 01 KZ 999

01 LA 001 » 01 LZ 999

01 MA 001 » 01 MB 999

01 NA 001 » 01 NZ 999

01 PA 001 » 01 PZ 999

01 SA 001 » 01 SZ 999

01 TA 001 » 01 TZ 999

01 UA 001 » 01 UZ 999

01 M 0001 » 01 M 9999

01 R 0001 » 01 R 9999

01 S 0001 » 01 S 9999

01 T 0001 » 01 T 9999

01 U 0001 » 01 U 9999

01 YD 001 » 01 YZ 999

Ceyhan

01 MY 001 » 01 MY 999

01 VA 001 » 01 VZ 999

01 F 0001 » 01 F 9999

01 L 0001 » 01 L 9999

01 V 0001 » 02 V 9999

Kozan

01 RA 001 » 01 RZ 999

01 D 0001 » 01 D 9999

01 Y 0001 » 01 Y 9999

İmamoğlu

01 R 0001 » 01 R 9999

Pozantı

01 P 0001 » 01 P 9999

Saimbeyli

01 YAA 01 » 01 YZZ 99

Turfanbeyli