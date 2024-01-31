Adana Plaka Kodu Nedir? Adana İl Plakası Kaçtır?

Gün içerisinde trafikte ve seyahatlerde pek çok araç plakası ile karşılaşılır. İllere göre farklılık gösteren plaka kodları, birçok kişinin de ilgisini çekmekte. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması bulunur. Türkiye'de bu sıralamada yer alan ilk iki sayı, şehrin kodu olarak belirlenir. Plaka üzerinde yer alan kodlar sayesinde plakanın hangi ile ait olduğu belli olur. Adana'ya gidecek ya da Adana'yı merak eden kişilerin akıllarına Adana plaka kodu nedir, Adana il plakası kaçtır gibi soruların gelmesi de doğaldır.
Türkiye'de plaka kodları alfabetik sıralamaya göre düzenlenir. Bu nedenle de Adana ilinin plaka kodu 01 olarak bilinir. 01 plaka kodu olan araç sahibinin, Adana iline kayıtlı olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.
Ayrıca Adana iline ait pek çok ilçe bulunur. 01 Numaralı plaka kodları da bu ilçelerin bazılarının üzerine kayıtlı olur. Bu kodlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Adana Merkez İlçe Plaka Harf Grupları
Ceyhan
Kozan
İmamoğlu
Pozantı
Saimbeyli
Turfanbeyli