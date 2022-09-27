Adana Mersin Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle Ve Özel Araçla Mersin Adana Kaç Kilometre?

Adana'dan Mersin'in ilçesi Silifke'ye gitmek için birçok alternatif bulunmaktadır. Özel aracı olanlar, iki şehir arasında tek rotadan oluşan Adana-Silifke yolunu tercih ederler. Adana ile Mersin Silifke arası otobüs yolculuğunda mesafe, araba yolculuğuyla yapılan mesafeye hemen hemen yakındır. Adana'dan Mersin'in ilçesi Silifke'ye gitmek için bir diğer alternatif uçaktır. Her iki bölge arası uçak yolculuğunun mesafesi, karayoluna göre çok daha azdır. Adana ile Silifke arası mesafe bu durumda değişiklik gösterecektir. İki bölge arası yapılan yolculuğun kaç saat sürdüğü de merak edilmektedir. Zamandan tasarruf sağlamak isteyenler uçak yolculuğu tercih etmektedir.

Adana Silifke Arası Kaç Kilometre?

Adana ile Silifke arası mesafe, özel araçla Adana- Erdemli Otoyolu/O-51/E982 üzerinden gidildiğinde 167,1 km olacaktır. Adana- Silifke arası otobüs yolculuğunda mesafe, ortalama 255 km olacaktır. Bu durum otobüs seferlerine göre değişiklik gösterebilir. Adana'dan Mersin'in ilçesi Silifke'ye ya da tersi yönde uçakla yapılan yolculuk, ortalama 192 km'dir.

Adana Silifke Arası Mesafe Kaç Km?

Şehirlerarası yolculukta en çok merak edilen konu, ortalama mesafedir. Adana ile Silifke arası mesafe karayoluyla ortalama 169 km'dir. Havayoluyla yapılan yolculukta ise bu mesafe değişiklik gösterecektir. Kuş uçuşu mesafe toplamda 192 km'dir.

Adana Silifke Arası Kaç Saat?

Adana'dan Silifke'ye özel araçla gidildiğinde ortalama 2 saat 11 dakika sürecektir. İki şehir arası yapılan otobüs yolculuğunda ise bu süre 2 saat 36 dakika olacaktır. Adana ile Silifke arası uçak yolculuğu ise 14 dakika sürecektir.