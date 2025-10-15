Adana-Viyana hattında akran zorbalığı eğitimi

Adana'da Koza İlkokulu'nda öğrenim gören dezavantajlı 5 öğrenci, 2 öğretmen refakatinde Erasmus'ta dereceye giren 'akran zorbalığına' karşı geliştirilen proje kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giderek 1 hafta boyunca eğitim aldı. İlk kez uçağa binen çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı. Okulda geliştirilen "Hepsi Farklı, Hepsi Eşit, Hepsi Okulda" Erasmus projesi uluslararası başarıya imza attı. Akran zorbalığı ve okulda devamsızlık konuları üzerine geliştirilen proje, Erasmus programı kapsamında Ulusal Ajans'tan kabul görerek 27 bin euroluk hibe kazandı. Proje, arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığı için okula gitmeyen veya ailesi tarafından okula gönderilmek yerine çalıştırılan çocukların eğitime geri kazandırılmasını amaçlayan 4 aşamadan oluşuyor. İlk aşaması İsveç'te gerçekleştirilen projede Koza İlkokulu'nda eğitim veren 6 öğretmen ile 4 İtalyan ilkokul öğretmeni Stockholm'de bir araya gelerek "Sınıfta Kapsayıcı Eğitim ve Çeşitlilik" konulu kursa katıldı.

SIRADA BUDAPEŞTE VAR

Eğitim süresince her öğrencinin farklı ama eşit olduğu anlayışıyla yenilikçi öğrenme yöntemleri geliştirildi. Projenin ikinci aşaması 28 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da tamamlandı. Okuldaki 5 öğrenci projeye katıldı. Ekip "Akran Zorbalığına Karşı Etkili Mücadele" temalı atölyelere ve kültürel etkileşim etkinliklerine katıldı. Projenin üçüncü aşaması 2026'da Ocak ayında Budapeşte'de gerçekleştirilecek.