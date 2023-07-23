Adana’dan yükselen bilim

Kurulduğu 2011'den itibaren aldığı yerinde kararlar ve yaptığı akademik çalışmalarla Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasına giren Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) donanımlı akademik kadrosu, nitelikli bilimsel araştırma çalışmalarıyla değer üretmeye devam ediyor. Genç bir devlet üniversitesi olan ATÜ, uluslararası indekslerde yer alan makale sayısına göre Türkiye'deki üniversiteler arasında önemli bir konumda yer alıyor. ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı verilerine göre ATÜ Dünya ve Türkiye sıralamalarındaki yükselişini sürdürüyor.ATÜ'nün yapmış olduğu önemli bilimsel çıktılar 1 yıl gibi kısa sürede URAP'ın 2020-2021 verilerine de yansıdı. URAP'ın 2020-2021 verilerine göre 2000 yılından sonra kurulan 95 üniversite arasında 22'den 17'ye, Tıp fakültesi olmayan 85 üniversite arasında ise 21'den 16'ya yükseldi. 6 bin az öğrencisi bulunan üniversitelerin genel sıralamasında ise 10'dan 7'ye ve 2010 yılından sonra kurulan 33 üniversite arasında ise 9'dan 7'ye yükseldi. ATÜ, URAP Araştırma Laboratuvarının açıkladığı 2021- 2022 Türkiye sıralamalarında ise yükselişine devam etti. Bir önceki yıl 425,97 olan toplam puanını 434.09'a yükseltme başarısı gösteren ATÜ, öğrenci sayısı 6 binden az olan 23 devlet üniversitesi arasında 2'inci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.Fiziksel altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ATÜ, yeni bölümler açarak gelişimini sürdürüyor. Bu kapsamda ATÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Yapay Zekâ Mühendisliği ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 2023-2024 akademik yılında ilk öğrencilerini alacak. Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ise bu yıl yeniden öğrenci alımı gerçekleştirecek. Tüm programların eğitim dili İngilizce olarak belirlendi.