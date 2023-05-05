Adapazarı Nerede? Adapazarı Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Adapazarı nerede diye merak ediyorsanız Türkiye siyasi haritasını da inceleyebilirsiniz. Adapazarı nereye bağlı sorusuna Marmara Bölgesi'ni inceleyerek cevap bulabilirsiniz. Adapazarı nerenin ilçesi diye de merak ediyor olabilirsiniz. Adapazarı'na nasıl gidilir sorusu da bu şehre gezi programı yapacaksanız işinize yarayacak bir araştırmadır. Adapazarı hangi ile bağlı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Adapazarı Nerede?

Adapazarı, Sakarya ilinin merkez ilçesine verilen isimdir. Adapazarı, Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde yer almaktadır. Şehrin kuzeyinde Karadeniz, batısında Bursa ve Kocaeli, güneyinde Bilecik ve Bolu, doğusunda ise Düzce yer alır. Sakarya Nehri de bu vilayet merkezinin Karasu ilçesinde denize dökülür.

Adapazarı, Kuzey Anadolu Otoyolu'nun geçtiği istikamette yer almaktadır. Bu nedenle İç Anadolu, Doğu-Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinden Marmara'ya giden istikametler Adapazarı'ndan geçer. Yolcu otobüslerinin de uğrak yeri olan Adapazarı, son derece gelişmiş bir şehirdir.

Adapazarı'na Nasıl Gidilir?

Adapazarı'na gitmek için ülkemizin farklı bölgelerinden hareket eden otobüs firmalarından yararlanabilirsiniz. Sakarya şehir merkezine gidecek olan yolcular, doğal olarak Adapazarı'na gelmiş olacaklardır.

Adapazarı'nda havaalanı yoktur. Bu şehre havayolu ile gelecek olan kişiler için en yakın havaalanı İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'dır. Buraya uçakla geldiğinizde karayolu ile Adapazarı'na devam edebilirsiniz. Sabiha Gökçen Havaalanı ile Adapazarı arası 107 km'dir. Havaalanından yaklaşık 1 saat 15 dakika yolculuk süresi ile Adapazarı'na ulaşmanız mümkün olacaktır. Karayolu ile bu şehre gelecekseniz de E80 karayolunu kullanmak en seri şekilde yolculuk yapmanızı sağlayacaktır.