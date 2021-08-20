Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS ücreti ne kadar oldu?

AKS NE ZAMAN? 2021

Sınav (AKS) 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak. Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayan aday öğretmenler, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınacak.

AKS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Söz konusu kılavuzda belirtilene göre sınav giriş belgesi 27 Ağustos'ta www.meb.gov.tr adresinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü sonra öğrenecek.

AKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE ÖDENECEK?

Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 140 (yüzkırk)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile "MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS" adı altında 06-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında yatıracaklar. Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecek. 25 Nisan 2021 tarihli Sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacak. Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacak.