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Giriş Tarihi: 24.9.2024 10:58 Son Güncelleme: 24.9.2024 10:58

Adele Neresi? Vücuttaki Ön ve Arka Adale Hangi Bölgededir?

Arapça kökenli olan ve tıpta sıklıkla kullanılan bir kelime olan adele halk arasında yaygın olarak “kas” anlamıyla bilinmektedir. Kaslar insan vücudunda iskelet yapısını sararak hareket edebilmeyi sağlayan yapılardır. Adale ağrısı ya da yırtıkları hareket etmenizde ciddi sorunlara neden olabildiği için adele neresi bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca ön ve arka adale hangi bölgededir sorusunun yanıtı daha bilinçli ve dikkatli hareket edebilmenizi sağlayabilir.

Adele Neresi? Vücuttaki Ön ve Arka Adale Hangi Bölgededir?

Adele vücudumuzu saran kas yapısıdır. Hareket edebilme kabiliyetinizi etkileyen kasların sakatlanması, ağrıması hareket edebilme gücünüzü ciddi düzeyde etkileyecektir. Bu sebeple gerek günlük işlerinizi tamamlarken gerek spor yaparken bilinçli olarak hareket etmeniz önem arz etmektedir. Bilinçli olarak hareket edebilmek için adele neresidir sorusunun cevabını bilmeniz gerekmektedir. Ön ve arka adele hangi bölgededir sorusunun cevabıyla da daha dikkatli hareketlerle sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Adele Neresi?

Adele vücudumuz için hareket kabiliyetini sağlayan ve iskeletimizi örten kas sistemidir.

Vücuttaki Ön ve Arka Adale Hangi Bölgededir?

Ön ve arka adale, vücutta ön ve arka adale kas gruplarını tanımlamak için kullanılır. Ön adale, vücudun ön tarafında bulunan kas gruplarıdır. Ön adale kas gruplarını dört farklı gruba ayırabiliriz. Bunlar:

  • Göğüs kası
  • Karın kası
  • Ön uyluk kası
  • Boynun ön kısmında bulunan Sternocleidomastoid kası

Arka adale ise vücudun arka kısmında bulunan kas gruplarıdır. Bunlar:

  • Sırt kasları
  • Uyluğun arka kısmında bulunan Hamstringler
  • Kolun arka kısmında bulunan Triceps
  • Kalça kasları

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Adele Neresi? Vücuttaki Ön ve Arka Adale Hangi Bölgededir?
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